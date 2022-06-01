Украина

Рушат целые города, чтобы избежать столкновений с ВСУ: Маляр о контрнаступлении украинцев и тактике врага

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 01 июня 2022, 13:30

Больше видео
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 1 июня
0:05:17
Денис Шмигаль
Дополнительные программы поддержки украинцев и помощь партнеров: Шмыгаль об успехах правительства 31 мая
0:03:15
Блокада українських портів - шляхи розв'язання проблеми
Чем грозит Украине и миру блокада украинских портов и какие есть варианты преодоления кризиса
0:04:10
Ситуація в Донецькій області 31.05.2022 - ситуація на фронті
Россияне добивают то, что не уничтожили за восемь лет — что происходит на Донецком направлении
Смотреть больше

Последние видео
0:07:36
Ганна Маляр розповіла про поточну ситуацію на фронті

Рушат целые города, чтобы избежать столкновений с ВСУ: Маляр о контрнаступлении украинцев и тактике врага
0:04:01
День захисту прав дітей в Україні 2022 - звернення Герасимчук
Мир взрослых провалил этот день — Дарья Герасимчук о Дне защиты прав ребенка во время войны
0:03:22
IT-кластер на Закарпатті допомагає бізнесу відновити роботу
Кузница стартапов: как Закарпатье превращается в мощный IT-хаб
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 1 июня
0:05:17
Денис Шмигаль
Дополнительные программы поддержки украинцев и помощь партнеров: Шмыгаль об успехах правительства 31 мая
0:03:15
Блокада українських портів - шляхи розв'язання проблеми
Чем грозит Украине и миру блокада украинских портов и какие есть варианты преодоления кризиса
0:08:57
Вадим Денисенко розповів, як зірвати плани Путіна
Пытается “спасти” мир от голода — Вадим Денисенко о многоходовках Путина
0:04:10
Ситуація в Донецькій області 31.05.2022 - ситуація на фронті
Россияне добивают то, что не уничтожили за восемь лет — что происходит на Донецком направлении
0:08:49
Епіфаній про незалежність УПЦ Московського патріархату від Москви
Стала ли УПЦ Московского патриархата независимой от Москвы — объяснил Эпифаний
0:03:11
Родина Граур створила пекарню на колесах у Золотоноші
Пекарня на колесах — как семья из Горенки выпекает хлеб в эвакуации
Больше видео
День захисту прав дітей в Україні 2022 - звернення Герасимчук
Читать дальше
Мир взрослых провалил этот день — Дарья Герасимчук о Дне защиты прав ребенка во время войны

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь