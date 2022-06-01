Рушат целые города, чтобы избежать столкновений с ВСУ: Маляр о контрнаступлении украинцев и тактике врага

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о текущей ситуации на фронте.

Ситуация на фронте сейчас

Ситуация на фронте сложная, продолжаются ожесточенные бои. Российская армия преобладает по количеству личного состава, вооружения и техники.

Нужно понимать, почему это происходит довольно долго: ВСУ оказывают мощное сопротивление. Если бы такого сопротивления не было, враг давно продвинулся бы по территории Украины вглубь и выполнил все свои задачи.

Вооруженные силы Украины уничтожают как технику, так и личный состав российских оккупантов.

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Почерк российской армии

На территории Донецкой и Луганской области российские оккупанты пытаются выйти на географические границы — амбиция, которую преследовал Путин последние восемь лет.

В их планы входит окружение украинских войск с целью шантажа и других действий, чтобы использовать такую ​​позицию в переговорах.

В поведении российских войск прослеживается определенный почерк — они избегают уличных боев, потому что знают, что проигрывают. Такая ситуация сейчас происходит в Северодонецке. Они выбирают вариант уничтожения города, чтобы избегать столкновений с украинскими военными.

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Россияне не жалеют людей и техники

Чтобы пополнить арсенал вооружения, россияне перевели свои производства в усиленный режим. Министерство обороны располагает информацией, что такие заводы работают в несколько смен, чтобы обеспечивать российских оккупантов.

Украинские территории нужны россиянам из-за имперских амбиций. Россия без Украины — хромая недоимперия. Для них это важно с политической точки зрения.

Территорию Украины россияне планируют использовать в качестве плацдарма, чтобы двигаться дальше. Это является причиной уничтожения инфраструктуры. Поэтому Украина — не конечная цель.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области и на Юге

Ситуация на Востоке и Юге неоднородная, поэтому однозначно нельзя говорить, что только контрнаступление или только несем потери.

До того как украинская армия закрепится на определенном рубеже, ситуация может изменяться несколько раз. Окончательных выводов пока нет. Контрнаступательная операция проводится.

Тактика россиян — добивание того, что не уничтожили за восемь лет — ситуация на Донецком направлении.