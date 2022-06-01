Россияне совсем потеряли совесть — Ким о жестоких обстрелах Николаевской области в День защиты прав детей

Последние несколько дней россияне беспощадно бьют артиллерией по Николаевской области. Местным властям даже пришлось просить людей уехать на некоторое время, чтобы не подвергаться опасности.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал в эфире телемарафона, с чем связаны постоянные обстрелы области, а также какая ситуация там по состоянию на данный момент.

Они (россияне — ред.) совсем потеряли совесть и обстреливают жилые кварталы ствольной артиллерией 152 калибра. Сегодня уже прилетело четыре снаряда. Есть погибший, — отмечает Ким.

По его словам, увеличение плотности обстрелов также связано с тем, что россияне сейчас активно защищаются на юге области и в направлении Кривого Рога.

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Проблема состоит в том, что воздушная тревога не может предупредить об артиллерийских обстрелах, поэтому жители области находятся постоянно под угрозой атак. Только в Николаеве выехало около 40% населения. Однако сейчас люди начинают возвращаться домой, несмотря на призывы властей подождать еще 2-3 недели в безопасном месте.

Ким убеждает, что гуманитарного кризиса в области нет, продовольственные запасы постоянно пополняются, хотя это и осложнилось дефицитом топлива.

Что касается Международного дня защиты детей, который празднуют 1 июня, глава ОВА поделился, что в самом областном центре никаких мероприятий не было по соображениям безопасности, но в более или менее спокойных общинах малыши не остались без праздника.

Каждый день русская артиллерия работает не только в Николаевской, но и в Запорожской области. Мирные поселки и маленькие городки постоянно накрывают вражескими снарядами. Смотри, как живет Запорожье под обстрелами.