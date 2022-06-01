Без інтернету та мобільного зв’язку — інформаційна блокада Херсонщини триває. Чи є шанс на відновлення?

Свавілля російських солдатів на окупованій території не має меж. Два дні тому вони вимкнули мобільний зв’язок та інтернет на Херсонщині, адже мають доступ до обладнання.

Нині область перебуває фактично в інформаційній ізоляції, а рашисти в цей час намагаються переконати людей у тому, що українська влада їх покинула. Голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута розповів в ефірі телемарафону про ситуацію в області станом на 1 червня.

Вони свідомо вимкнули всіх національних операторів, інтернет-провайдерів. Що ще більш цинічно, вони пустили по Херсону автомобілі з гучномовцями й почали всім повідомляти, що це їх Україна кинула, але вони буцімто протягнули свій інтернет і не залишать людей без зв’язку, — зазначає Лагута.

Наразі працівники Держспецзв’язку працюють задля відновлення зв’язку на тимчасово окупованій території. І хоч поки що безрезультатно, шанси полагодити систему є. Це критично необхідно для виплат заробітних плат, соціальної допомоги, пенсій, стипендій тощо.

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За словами голови ОВА, понад 50% населення Херсонської області вже евакуювалось власним ходом, але починаючи з 11-12 травня виїхати на підконтрольну Україні територію практично неможливо. Дехто все ж виїжджає на власний страх і ризик.

Завдяки спільній та злагодженій роботі уряд, попри російську агресію, продовжує допомагати нашим людям. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про нові програми підтримки українців.