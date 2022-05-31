Додаткові програми підтримки українців та допомога партнерів: Шмигаль про досягнення уряду 31 травня

Завдяки спільній та злагодженій роботі української влади уряд, попри російську агресію, продовжує допомагати українцям.

— Уряд платив та платить у повному обсязі всі соціальні зобов’язання, — каже Шмигаль.

Прем’єр-міністр України повідомив, що для найбільш вразливих категорій населення запустили додаткові програми підтримки. Також на прифронтових територіях безкоштовно роздають мільйони продуктових наборів.

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Від початку року на пенсійні виплати спрямовано 231 мільярд гривень, що на 12% більше, ніж торік.

За його словами, крім пенсій уряд продовжив фінансувати інші соціальні програми: для багатодітних родин, людей з інвалідністю, самотніх батьків та субсидії.

Окремим напрямом стало запровадження нових програм підтримки ВПО.

Також завдяки ефективній взаємодії Кабміну та міжнародних організацій вдалося запустити ще п’ять програм підтримки внутрішніх переселенців.

Крім соціальних програм підтримки уряд продовжує максимально фінансувати медичну та освітню сфери.

Також за словами прем’єр-міністра уряд затверджує умови допомоги від Канади на суму 800 млн доларів та від Європейського союзу на суму 30 млн євро.

— Також дякуємо європейським партнерам за те, що змогли досягнути консенсусу та погодити шостий пакет санкцій проти Росії, який включає часткове ембарго на нафту, — повідомив прем’єр-міністр.

Уряд продовжує забезпечувати українців соціальними виплатами, проте з червня вони можуть змінитися. Раніше ми розповідали про соціальні виплати та пенсії в Україні, та як вони зміняться від початку літа.