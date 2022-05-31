Дополнительные программы поддержки украинцев и помощь партнеров: Шмыгаль об успехах правительства 31 мая

Благодаря совместной и слаженной работе украинской власти, правительство, несмотря на российскую агрессию, продолжает помогать украинцам.

— Правительство платило и платит в полном объеме все социальные обязательства, — говорит Шмигаль.

Премьер-министр Украины сообщил, что для наиболее уязвимых категорий населения были запущены дополнительные программы поддержки. Также на прифронтовых территориях бесплатно раздают миллионы продуктовых наборов.

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С начала года на пенсионные выплаты направлено 231 миллиард гривен, что на 12% больше, чем в прошлом году.

По его словам, кроме пенсий правительство продолжило финансировать другие социальные программы: помощь многодетным семьям, людям с инвалидностью, родителям-одиночкам и субсидии.

Отдельным направлением стало внедрение новых программ поддержки ВПЛ.

Также благодаря эффективному взаимодействию Кабмина и международных организаций удалось запустить еще пять программ поддержки внутренних переселенцев.

Кроме социальных программ поддержки правительство продолжает максимально финансировать медицинскую и образовательную сферы.

Также по словам премьер-министра, правительство утверждает условия помощи от Канады на сумму 800 млн долларов и от Европейского союза на сумму 30 млн евро.

— Также благодарим европейских партнеров за то, что смогли достичь консенсуса и согласовать шестой пакет санкций против России, включающий частичное эмбарго на нефть, — сообщил премьер-министр.

Правительство продолжает снабжать украинцев социальными выплатами, однако с июня они могут измениться. Раньше мы рассказывали о социальных выплатах и пенсиях в Украине, и как они изменятся с начала лета.