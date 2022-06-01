Без интернета и мобильной связи —информационная блокада Херсонской области продолжается. Есть ли шанс на восстановление?

Беспредел российских солдат на оккупированной территории не имеет предела. Два дня назад они отключили мобильную связь и интернет в Херсонской области, ведь имеют доступ к оборудованию.

В настоящее время область находится фактически в информационной изоляции, а рашисты в это время пытаются убедить людей в том, что украинские власти их кинули. Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута рассказал в эфире телемарафона о ситуации в области по состоянию на 1 июня.

Они осознанно отключили всех национальных операторов, интернет-провайдеров. Что еще более цинично, они пустили по Херсону автомобили с громкоговорителями и начали всем сообщать, что это их Украина бросила, но они якобы протащили свой интернет и не оставят людей без связи, — отмечает Лагута.

В настоящее время работники Госспецсвязи пытаются восстановить связь на временно оккупированной территории. И хотя пока безрезультатно, шансы починить систему есть. Это критически необходимо для выплат заработной платы, социальной помощи, пенсий, стипендий и т.д.

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По словам главы ОВА, более 50% населения Херсонской области уже эвакуировалось собственным ходом, но начиная с 11-12 мая выехать на подконтрольную Украине территорию практически невозможно. Некоторые все же выезжают на собственный страх и риск.

Благодаря совместной и слаженной работе правительство, невзирая на российскую агрессию, продолжает помогать нашим людям. Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о новых программах поддержки украинцев.