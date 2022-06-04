Частину Сєвєродонецька вже вдалось звільнити! Запеклі бої за місто тривають — репортаж з передової

Запеклі бої за Сєвєродонецьк тривають. Військові Збройних сил України стримують штурм окупантів та проводять успішні контрнаступи.

Ворог зазнає величезних втрат. Як результат, частину вже окупованої території міста вдалось відбити. Нині загарбники контролюють близько половини Сєвєродонецька. Та водночас росіяни продовжують перекидати на цей напрямок додаткові сили.

Кореспондент з Радіо Свободи Мар’ян Кушнір побував на передовій разом з військовими, які доставили підкріплення нашим хлопцям: боєприпаси, харчі, медикаменти тощо.

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На підмогу нашим захисникам також прибули воїни іноземного легіону, зокрема бійці з Австралії, Грузії, Бразилії та Франції.

Це велика можливість, відколи я приїхав сюди. Дивно, як багато людей з усього світу збираються разом і допомагають країні, яка цього потребує. Ти відчуваєш, що це дуже надихає, — ділиться військовий іноземного легіону з Австралії Мет.

Наразі в Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. У місті постійно лунають вибухи. Але дух наших захисників завзятий та бойовий.

Мирному населенню варто не забувати дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки. Карта бойових дій в Україні сьогодні допоможе в цьому.