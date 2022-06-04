Часть Северодонецка уже удалось освободить! Ожесточенные бои за город продолжаются — репортаж с передовой

Ожесточенные бои за Северодонецк продолжаются. Военные Вооруженных сил Украины сдерживают штурм оккупантов и проводят успешные контрнаступления.

Враг терпит огромные потери. Как результат, часть уже оккупированной территории города удалось отбить. В настоящее время захватчики контролируют около половины Северодонецка. Но россияне продолжают перебрасывать на это направление дополнительные силы.

Корреспондент из Радио Свободы Марьян Кушнир побывал на передовой вместе с военными, которые доставили подкрепление нашим ребятам: боеприпасы, продовольствие, медикаменты и т.д.

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На помощь нашим защитникам также прибыли воины иностранного легиона, в частности, бойцы из Австралии, Грузии, Бразилии и Франции.

Это большая возможность, когда я приехал сюда. Удивительно, как многие люди со всего мира собираются и помогают нуждающейся стране. Ты чувствуешь, что это очень вдохновляет, — делится военный иностранного легиона из Австралии Мэтт.

Сейчас в Северодонецке продолжаются уличные бои. В городе постоянно раздаются взрывы. Но дух наших защитников боевой.

Мирному населению следует не забывать прислушиваться к Генштабу ВСУ, предупреждающему о потенциально опасных направлениях. Карта боевых действий в Украине сегодня поможет в этом.