Одесситы помогают ловить “ихтиандров”. Сергей Братчук о реальной ситуации в городе

Сегодня утром, 7 июня, одесситов напугали взрывы, но не было никакой информации об обстрелах в официальных источниках. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал о взрывах в Одессе и туристической ситуации в городе.

О взрывах в Одессе

По его словам, ночь прошла относительно спокойно, без вражеских обстрелов. Также Братчук напомнил, что во время войны украинские военные тоже могут тренироваться и проводить учения. Так что, вероятно, именно взрывы от учений слышали люди. Кроме того, призвал ориентироваться на официальные источники информации и следить за сообщениями местных властей.

О туристической ситуации в Одессе

— Мы понимаем, что есть минно-взрывная опасность, поэтому пляжи — закрытые, но есть определенная категория людей, которая игнорирует правила и пытается их нарушить.

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Полиция хорошо следит за правопорядком, но бывали случаи, когда сами одесситы вытаскивали из воды “ихтиандров”, нарушающих правила.

— Для работающих заведений досуга есть очень четкие правила. Для них прописаны инструкции, по которым они должны действовать, например, во время воздушной тревоги. Также эти учреждения должны не допускать большого скопления людей.

Также спикер Одесской ОВА сообщил, что в городе установлен комендантский час для всех, без исключения.

По словам Братчука, даже частные комплексы отдыха не должны иметь допуска к воде. Бассейны могут работать, но люди не должны ходить на пляж и заходить в море.

Отдыхать тоже нужно, ведь это поддерживает нашу экономику. Однако помним, что в стране идет война, поэтому нужно быть осторожными и соблюдать все правила военного положения.

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