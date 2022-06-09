Вражеские корабли дежурят возле Одессы — как город готовится к разблокировке портов

Риски ракетных и авиационных ударов по Одессе очень высоки, предупреждают военные.
Однако последние два дня в Одесской области прошли относительно спокойно. С наступлением лета регион постепенно возвращается в режим так называемого курортного сезона.
Открываются все больше развлекательных заведений, а также кафе и рестораны. Людей в городе стало значительно больше.
Но в этом году сезон будет без купания в Черном море, потому что побережье заминировано, а в море раскиданы более полтысячи морских мин.
Шансы на проведение десантной высадки на украинском побережье сейчас низкие. Флотилия врага не заходит в зону поражения Военно-морских сил Украины.
Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях очередного ракетного удара по Одесской области.