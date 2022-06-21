Нетипичный курортный сезон в Одессе — как люди ищут альтернативы пляжам и когда разрешат купаться в море

Нынешний летний сезон запомнится украинцам без купания в Черном море. Ведь в его северной части разбросано более 500 русских морских мин.

Одесское побережье также полностью заминировано, чтобы враг не смог провести десантную операцию. Но, несмотря на неоднократные предупреждения местной власти и военного командования, люди игнорируют запрет.

Так, накануне днем ​​на одном из пляжей Одесской области на глазах у жены, сына и друга от взрыва неизвестного предмета погиб 50-летний мужчина.

И даже после летального случая на пляжах Одессы все еще сотни людей, пытающихся найти альтернативу морскому отдыху.

Сейчас также смотрят

Некоторые загорают на деревянных настилах или бетонных плитах, которые не заминированы. Вместо купания люди набирают воду из моря с помощью веревки и ведра и обливаются.

Отдохнуть можно и в частных пляжных комплексах у бассейна, но за это придется платить от 200 грн за шезлонги.

Когда откроют пляжи в Одессе

Некоторые пляжи Одессы могут частично открыть для купания и отдыха уже этим летом. Об этом в эфире телемарафона “Единые новости” рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

Сейчас полиция совместно с ГСЧС определяет места, где можно будет безопасно купаться. Впрочем, четких дат, когда пляжи будут открыты, пока нет.

Вместе с тем, Денис Монастырский отмечает: пока на большинстве одесских пляжей отдыхать слишком рискованно.

Поэтому власти призывают жителей и гостей региона не подвергать себя и близких смертельной опасности.

В Одессе группа молодых людей объединилась, чтобы помогать пострадавшим от российской агрессии военным и гражданским. Смотри, как волонтеры из Одессы спасают Николаев и помогают ВСУ.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!