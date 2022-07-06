Ужгород и Компания: как аматорский театр на Закарпатье стал спасением для переселенцев с горячих точек

На Закарпатье переселенцы создали театр-студию УжиК — сокращенно от Ужгород и Компания.

Все актеры здесь любители — представители разных профессий, которые бежали от войны. Театр помог им оправиться от пережитых ужасов. Ведь люди из разных городов объединились и поддерживают друг друга.

Свой дебютный спектакль Король Лир: Как мы искали любовь во время войны по мотивам пьесы Уильяма Шекспира театр с огромным успехом показал в Ужгородском замке.

Сейчас также смотрят

На кастинг пришли 60 желающих. На каждую роль претендовало по 11 кандидатов. С декорациями и костюмами помогли благотворители, а помещение для репетиций предоставили городские власти.

Зрители остались довольными и говорят, что актеры играли, как настоящие профессионалы. Теперь театр планирует гастроли не только по Украине, но и за рубежом.

Между тем, работники Николаевского академического художественного драматического театра с первого дня полномасштабного вторжения отказались от слова “русский” в названии.

Кроме того, деятели искусства вдохновляют своим волонтерством других. Смотри, как Николаевский театр шьет одежду для украинских военных.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!