Актеры сменили сцену на оружие, но спектакли продолжаются: как живет столичный театр во время полномасштабной войны

Звезда украинского кино и театра и телеведущая Олеся Жураковская — новая руководительница Киевского театра на левом берегу Днепра. Олеся уверяет: возглавить театр во время войны — непростое испытание. Ведь многие актеры сменили сцену на оружие и служат в армии.

Мешают работать и воздушные тревоги, и отключение света. Но постоянные аншлаги на представлениях доказывают: культура сейчас особенно актуальна.

Уже более 20 лет сцена театра на левом берегу Днепра является вторым домом для актрисы Олеси Жураковской. Но в роли театрального руководителя она здесь впервые.

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В январе 2023 года коллектив единогласно поддержал ее кандидатуру, и с тех пор столичные власти назначили Жураковскую исполняющим обязанности директора и художественного руководителя.

Очень ответственно, очень сложно, но я знаю, что я не одна, что у нас работает команда.

С первых дней полномасштабной российской агрессии часть труппы гастролировала в Германии, Польше и странах Балтии, где показывали представления о войне в Украине.

В самом здании театра нет своего укрытия, поэтому долгое время не было возможности принимать зрителей на родной земле. Позже удалось договориться об использовании паркинга в соседнем ТРЦ, и команда быстро вернулась к довоенным аншлагам.

Только в феврале артисты запланировали сыграть 24 спектакля. И это при том, что 12 человек из театра ушли на фронт.

Безумный спрос во время полномасштабной войны побудил и Олесю Жураковскую не оставить игру на сцене, несмотря на новые обязанности директора. Говорит, что пока зрители будут хотеть видеть ее на сцене, она будет делать все, чтобы совмещать актерство и директорство.

Но театр — это не только культура, но и история нашего народа, записанная как на словах представлений, так и на стенах помещений и сцене. Читай больше о восьми красивых архитектурных достопримечательностях Украины от замков до театров.

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