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Актеры сменили сцену на оружие, но спектакли продолжаются: как живет столичный театр во время полномасштабной войны

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 08 февраля 2023, 12:30

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театр
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