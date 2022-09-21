Ми маємо подарувати світові гімн життя та любові! Троїцький про вистави у Європі та культуру як зброю

Важливо тримати наш культурний фронт і через нього нагадувати всьому світову про війну в Україні. Влад Троїцький — український театральний режисер, засновник ГогольFest, театру Дах, гуртів DakhaBrakha й Dakh Daughters.

Від початку повномасштабного вторгнення він зі своєю командою відіграв понад 100 вистав та концертів у Європі та Північній Америці.

Вони розповідали про війну у найбільших театрах світу й продовжуватимуть це робити, адже світ не має забувати про нашу боротьбу. Троїцький розповів для The Village Україна про культуру як зброю.

— Наша принципова відмінність як українців (якраз те, що ми намагаємося донести за допомогою мистецтва) у тому, що Україна бореться за право творити, за право любити, за право визначати й будувати своє життя, — каже режисер.

Він наголошує: росіяни воюють, щоб знищувати, а ми — щоб будувати.

Те, що ми як українці маємо подарувати світу, — це гімн життя, гімн любові.

— Якщо це вийде, це буде геніально. Тоді ми можемо сказати, що це народження дійсно великого народу. Не великого, як у Третьому Рейсі чи Росії, а великого в іншому, новому сенсі — народу, який дарує ідеї, показує цілому світу, як це круто бути вільним, — наголошує Троїцький.

Чоловік зауважує, що нам дійсно є чим пишатися, наприклад, наш найсильніший волонтерський рух, але головне — не піти в пиху.

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Троїцький з командою планують вистави й в Угорщині. Зізнається, робить це свідомо, адже це — громадянська позиція. Вистава про зло Росію у тилу ворога.

— Я усвідомлюю, що цю виставу швидко прикриють, я не можу не спробувати. Вона дуже провокативна, але відчуваю, що потрібні саме такі екстремальні впливи.

Хочу нагадати, як російські танки заходили в Будапешт, — підкреслює режисер.

Також він не міг не помітити, що новини про Україну вже відходять на треті шпальти та підвали газет у Європі, тому треба постійно нагадувати про нашу війну. Він з командою намагається робити це через мистецтво та культуру.

Українські артисти через свою творчість виплескують біль усіх українців. Раніше Alyona Alyona присвятила пісню Маріуполю й розчулила усіх до сліз.

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