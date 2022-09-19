Щемить серце, а на очах сльози! Alyona Alyona присвятила пісню Маріуполю

Понад півроку в Україні триває повномасштабна війна. Росіяни знищують цілі українські міста. Ми не втомлюємося кричати про це на весь світ, не забуваємо про жодне місто.

Українські артисти через творчість привертають увагу до війни. Співачка Alyona Alyona присвятила зворушливий трек тимчасово окупованому російськими загарбниками Маріуполю.

Вісім років тому українські військові вже звільняли місто від російської навали. Ми зробимо це знову.

Alyona Alyona у своїй пісні розповіла про страждання маріупольців, знущання окупантів та те, що над містом знову висітиме український прапор. У пісні також згадуються відомі вже всьому світу захисники Азовсталі та їхня мужня боротьба.

Пісня написана для проекту Хоробрі міста, в якому українські артисти присвячують зворушливі рядки різним населеним пунктам, які постраждали від російської агресії. Серед них: Нова Каховка, Мелітополь, Херсон, Бердянськ, Маріуполь та інші.

Кліп на пісню Alyona Alyona складається з кадрів довоєнного Маріуполя та щасливих людей, красивих краєвидів міста та морського узбережжя. Для контрасту використовуються фото та відео сучасних реалій, розбитих та знищених будівель.

Відеоролик та пісня розчулили українців, про що вони написали у коментарях.

Alyona Alyona — Маріуполь

Українська музична індустрія значно змінилася за півроку. Раніше ми розповідали про українські пісні під час війни та які треки можна послухати вже зараз.

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