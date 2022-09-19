Щемит сердце, а на глазах слезы! Alyona Alyona посвятила песню Мариуполю

Более полугода в Украине идет полномасштабная война. Россияне уничтожают целые украинские города. Мы не устаем кричать об этом на весь мир, не забываем ни об одном городе.

Украинские артисты через творчество привлекают внимание к войне. Певица Alyona Alyona посвятила трогательный трек временно оккупированному российскими захватчиками Мариуполю.

Восемь лет назад украинские военные уже освобождали город от русского нашествия. Мы сделаем это снова.

Alyona Alyona в своей песне рассказала о страданиях мариупольцев, издевательствах оккупантов и о том, что над городом снова будет висеть украинский флаг. В песне также упоминаются известные уже всему миру защитники Азовстали и их мужественная борьба.

Песня написана для проекта Хоробрі міста, в котором украинские артисты посвящают трогательные строки разным населенным пунктам, пострадавшим от российской агрессии. Среди них: Новая Каховка, Мелитополь, Херсон, Бердянск, Мариуполь и другие.

Клип на песню Alyona Alyona состоит из кадров довоенного Мариуполя и счастливых людей, красивейших пейзажей города и морского побережья. Для контраста используются фото и видео современных реалий, разбитых и уничтоженных зданий.

Видеоролик и песня тронули украинцев, о чем они написали в комментариях.

Alyona Alyona — Мариуполь

Украинская музыкальная индустрия значительно изменилась за полгода. Ранее мы рассказывали об украинских песнях во время войны и какие треки можно послушать уже сейчас.

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