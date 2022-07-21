Інформація просто замовчується. Катерина Кухар про свою місію у Латинській Америці

Українські музиканти, телеведучі, письменники, танцівники й активісти з перших днів повномасштабного вторгнення розповідають усьому світові про війну в Україні. Українська балерина Катерина Кухар розповіла свою роботу на інформаційному фронті у Латинській Америці.

За словами Катерини, цей шлях видався не таким простим, як в інших країнах, але продуктивним. Понад місяць тому ми балерина заговорила від України на місцевому телебаченні й на сцені. Танцівниця зазначає, що в країні правда була викривлена.

— Звичайно, українцям співпереживає величезна кількість людей з різних країн: вони вмикають свій телевізор, бачать у новинах вибухи, смерть, біль… У Харкові, Миколаєві, Вінниці, Краматорську, Донецьку та багатьох інших українських містах.

Далі — вимикають телевізор і живуть звичайним життям. Найзвичайнісіньким. Наче переглянули страшний фільм, — зазначає Кухар.

Проте Катерина наголошує: різниця тільки у тому, що страшний фільм можна вимкнути будь-якої миті, але вимкнути реальну війну неможливо. Можна просто не показувати, як це роблять у Латинській Америці.

— Коли ми були у Норвегії, Швеції, Франції з благодійним туром, бачили, що у всіх країнах Європи люди та політики були єдині у співпереживанні нашому болю та допомозі нашому народу. Це відбивалося у новинах, політичній підтримці та інших атрибутах — скрізь були українські прапори на знак солідарності з нами, — згадує Катерина.

— А от у Латинській Америці практично немає новин про війну в Україні, інформація замовчується. Багато глядачів підходили до нас після вистави й казали, що отримують інформацію виключно через соціальні мережі, — зазначає балерина.

Катерина Кухар розповіла, що тур з Олександром Стояновим та його трупою на підтримку України у Латинській Америці мав свої небезпеки, але танцівники намагалися порушувати цей інформаційний вакуум щодо війни в Україні.

Українські балерини можуть не тільки дивувати усіх своїми рухами на сцені, а й тримати автомат на блокпості. Раніше ми розповідали історію балерини Олесі Воротнюк, яка вступила до ТрО та захищала столицю від загарбників.

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