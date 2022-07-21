Информация просто умалчивается. Екатерина Кухар о своей миссии в Латинской Америке

Украинские музыканты, телеведущие, писатели, танцовщики и активисты с первых дней полномасштабного вторжения рассказывают всему миру о войне в Украине. Украинская балерина Екатерина Кухар рассказала о своей работе на информационном фронте в Латинской Америке.

По словам Екатерины, этот путь показался не таким простым, как в других странах, но продуктивным. Более месяца назад мы балерина заговорили от Украины на местном телевидении и на сцене. Танцовщица отмечает, что в стране правда была искажена.

— Конечно, украинцам сопереживает множество людей из разных стран: они включают свой телевизор, видят в новостях взрывы, смерть, боль… В Харькове, Николаеве, Виннице, Краматорске, Донецке и многих других украинских городах.

Потом — выключают телевизор и живут обычной жизнью. Самой обычной. Как будто просмотрели страшный фильм, — отмечает Кухар.

Однако Екатерина отмечает: разница только в том, что страшный фильм можно выключить в любой момент, но выключить реальную войну невозможно. Можно просто не показывать, как это делается в Латинской Америке.

— Когда мы были в Норвегии, Швеции, Франции с благотворительным туром, видели, что во всех странах Европы люди и политики были едины в сопереживании нашей боли и помощи нашему народу. Это отражалось в новостях, политической поддержке и других атрибутах — везде были украинские флаги в знак солидарности с нами, — вспоминает Екатерина.

— А вот в Латинской Америке практически нет новостей о войне в Украине, информация умалчивается. Многие зрители подходили к нам после спектакля и говорили, что получают информацию исключительно через социальные сети, — отмечает балерина.

Екатерина Кухар рассказала, что тур с Александром Стояновым и его труппой в поддержку Украины в Латинской Америке имел свои опасности, но танцовщики пытались нарушать этот информационный вакуум относительно войны в Украине.

Украинские балерины могут не только удивлять всех своими движениями на сцене, но и держать автомат на блокпосте. Ранее мы рассказывали историю балерины Олеси Воротнюк, которая вступила в ТрО и защищала столицу от захватчиков.

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