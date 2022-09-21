Мы должны подарить миру гимн жизни и любви! Троицкий о представлениях в Европе и культуре как оружии

Важно держать наш культурный фронт и через него напоминать всему миру о войне в Украине. Влад Троицкий — украинский театральный режиссер, основатель Гоголь Fest, театра Дах, групп DakhaBrakha и Dakh Daughters.

С начала полномасштабного вторжения он со своей командой отыграл более 100 спектаклей и концертов в Европе и Северной Америке.

Они рассказывали о войне в крупнейших театрах мира и будут продолжать это делать, ведь люди не должны забывать о нашей борьбе. Троицкий рассказал для The Village Украина о культуре как оружии.

— Наше принципиальное отличие как украинцев (как раз то, что мы пытаемся донести с помощью искусства) в том, что Украина борется за право творить, за право любить, за право определять и строить свою жизнь, — говорит режиссер.

Он подчеркивает: россияне воюют, чтобы уничтожать, а мы — чтобы строить.

То, что мы как украинцы должны подарить миру, это гимн жизни, гимн любви.

— Если это получится, это будет гениально. Тогда мы можем сказать, что это рождение действительно великого народа. Не такого, как в Третьем Рейхе или России, а великом в другом, новом смысле — народа, который дарит идеи, показывает всему миру, как это круто быть свободным, — отмечает Троицкий.

Мужчина отмечает, что нам действительно есть чем гордиться, например, наше сильнейшее волонтерское движение, но главное — чтобы это не переросло в надменность.

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Троицкий с командой планируют представления и в Венгрии. Признается, делает это сознательно, ведь это — гражданская позиция. Спектакль о зле России в тылу врага.

— Я понимаю, что этот спектакль быстро прикроют, я не могу не попробовать. Он очень провокационный, но чувствую, что нужны именно такие экстремальные воздействия.

Хочу напомнить, как российские танки заходили в Будапешт, — подчеркивает режиссер.

Также он не мог не заметить, что новости об Украине уже отходят на третьи полосы и подвалы газет в Европе, поэтому нужно постоянно напоминать о нашей войне. Он с командой пытается делать это через искусство и культуру.

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