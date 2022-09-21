Шоу-биз

Мы должны подарить миру гимн жизни и любви! Троицкий о представлениях в Европе и культуре как оружии

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 сентября 2022, 16:30
Театральний режисер Влад Троїцький розповів про мету своїх вистав у Європі.
Фото: Facebook

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