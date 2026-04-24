Решение жюри Венецианской биеннале-2026: РФ и Израиль не будут бороться за Золотого льва

Жюри 61-й Международной художественной выставки Венецианской биеннале приняло беспрецедентное решение, превратившее главное художественное событие мира в центр глобальной политической дискуссии.

23 апреля 2026 года объявлено, что национальные павильоны Российской Федерации и Израиля лишены права претендовать на главные награды выставки – Золотого и Серебряного львов.

Страны под санкциями МКС не будут претендовать на награды 61-й художественной выставки в Венеции

Ключевым аргументом жюри, возглавляемого Соланж Фаркас, стало нежелание отмечать страны, лидеры которых Владимир Путин и Беньямин Нетаньяху официально обвиняются Международным уголовным судом в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В заявлении подчеркивается, что Биеннале имеет историческую ответственность быть платформой, связывающей искусство с неотложными проблемами современности и защитой прав человека.

Это решение жюри действует автономно от администрации Биеннале, которая, несмотря на давление общества, не запретила физическое присутствие павильонов этих стран.

Президент Биеннале Пьетранжело Буттафуоко подтвердил, что институт гарантирует независимость судейских решений, однако сам придерживается принципа инклюзивности для всех признанных государств.

Возвращение российского павильона с проектом The tree is rooted in the sky после многолетнего перерыва вызвало волну возмущения в Европе. Европейская комиссия уже направила письмо руководству выставки с предупреждением о возможной приостановке финансирования в размере 2 миллионов евро именно из-за допуска официальной делегации Москвы.

Кроме того, Финляндия и Латвия рассматривают возможность бойкота официальных мер, а активисты альянса Art Not Genocide требуют полной изоляции режимов, вовлеченных в вооруженные конфликты.

Ситуация усугубляется внутренним контекстом выставки, которая в этом году проходит под названием In Minor Keys по кураторскому замыслу покойной Койо Куо. Художественная концепция призывает отказаться от ужасного спектакля в пользу тихих голосов и сохранения достоинства живых существ.

На этом фоне присутствие Израиля и России воспринимается как часть художественного сообщества как попытка нормализации агрессии через культуру. Дополнительные напряжения создает отсутствие официального павильона Палестины, что связано с его непризнанием на государственном уровне Италией.

Таким образом, Венецианская биеннале 2026 года становится не просто обзором художественных достижений, а тестом на способность культуры реагировать на глобальную несправедливость, где вердикт жюри выступает символическим жестом солидарности с жертвами войн.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!