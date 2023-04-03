Источник жизни: как на нас влияет искусство и какие хобби продлевают жизнь

Все ищут секреты долгой и здоровой жизни, многие их них человечество уже нашло. К примеру, для долголетия следует употреблять здоровую пищу и заниматься физической активностью.
Но это далеко не весь список. Среди секретов долголетия есть определенные хобби, позитивное настроение и социализированный образ жизни.
Так, профессор-невролог Сьюзен Магсамен проанализировала ряд исследований и рассказала для издания Express, как искусство влияет на наш мозг, каким образом оно способно увеличить продолжительность жизни и на сколько лет.
Область исследований Сьюзен Магсамен сосредоточена на нейроэстетике или нейроискусстве, подробно изучающих влияние искусства на мозг.
Они свидетельствуют, что искусство может увеличить продолжительность жизни на десять лет, — говорит невролог Сьюзен Магсамен.
Они свидетельствуют, что искусство может увеличить продолжительность жизни на десять лет, — говорит невролог Сьюзен Магсамен.
Но искусство влияет не только на долголетие. Среди других положительных эффектов художественных практик: снижение уровня стресса, проблем с физическим и психическим здоровьем и помощь в обучении, даже в более позднем возрасте.
Профессор объясняет, что такой эффект 45-минутное занятие любым видом искусства производит потому, что снижает уровень гормона стресса кортизола. Это может сделать жизнь счастливее и здоровее.
Действенным будет любое творческое хобби — от раскраски до музыки. По мнению ученой, музыка и пение активируют блуждающий нерв, помогают привлечь парасимпатические системы.
Это все заставляет чувствовать себя спокойнее и оптимистичнее. В качестве примера невролог привела мужчину с болезнью Альцгеймера. Он впервые за десять лет узнал сына, настроившись на плейлист с любимыми песнями.
Кроме музыки, профессор также отмечает заметный эффект таких увлечений, как поэзия, работа с глиной, вязание, раскраска, посещение интерактивных арт-инсталляций, стирающих границы между искусством и зрителем.
Кроме музыки, профессор также отмечает заметный эффект таких увлечений, как поэзия, работа с глиной, вязание, раскраска, посещение интерактивных арт-инсталляций, стирающих границы между искусством и зрителем.
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