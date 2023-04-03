Источник жизни: как на нас влияет искусство и какие хобби продлевают жизнь

Все ищут секреты долгой и здоровой жизни, многие их них человечество уже нашло. К примеру, для долголетия следует употреблять здоровую пищу и заниматься физической активностью.

Но это далеко не весь список. Среди секретов долголетия есть определенные хобби, позитивное настроение и социализированный образ жизни.

Так, профессор-невролог Сьюзен Магсамен проанализировала ряд исследований и рассказала для издания Express, как искусство влияет на наш мозг, каким образом оно способно увеличить продолжительность жизни и на сколько лет.

Сейчас также смотрят

Искусство: как оно влияет на человека

Область исследований Сьюзен Магсамен сосредоточена на нейроэстетике или нейроискусстве, подробно изучающих влияние искусства на мозг.

Они свидетельствуют, что искусство может увеличить продолжительность жизни на десять лет, — говорит невролог Сьюзен Магсамен.

Но искусство влияет не только на долголетие. Среди других положительных эффектов художественных практик: снижение уровня стресса, проблем с физическим и психическим здоровьем и помощь в обучении, даже в более позднем возрасте.

Что происходит в мозге во время творческих практик

Профессор объясняет, что такой эффект 45-минутное занятие любым видом искусства производит потому, что снижает уровень гормона стресса кортизола. Это может сделать жизнь счастливее и здоровее.

Действенным будет любое творческое хобби — от раскраски до музыки. По мнению ученой, музыка и пение активируют блуждающий нерв, помогают привлечь парасимпатические системы.

Это все заставляет чувствовать себя спокойнее и оптимистичнее. В качестве примера невролог привела мужчину с болезнью Альцгеймера. Он впервые за десять лет узнал сына, настроившись на плейлист с любимыми песнями.

Кроме музыки, профессор также отмечает заметный эффект таких увлечений, как поэзия, работа с глиной, вязание, раскраска, посещение интерактивных арт-инсталляций, стирающих границы между искусством и зрителем.

Даже запах чего-то, что ты любишь или считаешь положительным, может значительно улучшить настроение. Поэтому достань свечи, которые лежат далеко в шкафу для особого случая, ведь время пришло.

Искусство может помочь даже пережить травматическое событие, для этого появилось новое направление психологической помощи — арт-терапия. Что такое арт-терапия и как она помогает, читай в материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.