Джерело життя: як на нас впливає мистецтво та які хобі продовжують життя

Усі шукають секрети довгого й здорового життя, багато з них людство вже віднайшло. Наприклад, для довголіття слід вживати здорову їжу та займатися фізичною активністю.

Та це далеко не весь перелік. Серед секретів довголіття є певні хобі, позитивний настрій та соціально насичений стиль життя.

Так, професорка-неврологиня Сьюзен Магсамен проаналізувала низку досліджень та розповіла для видання Express, як мистецтво впливає на мозок, як воно здатне збільшити тривалість життя і на скільки років.

Зараз також дивляться

Мистецтво: як воно впливає на людину

Сфера досліджень Сьюзен Магсамен зосереджена на нейроестетиці або нейромистецтві, які детально вивчають вплив мистецтва на мозок.

Вони свідчать, що мистецтво може збільшити тривалість життя на десять років, — каже неврологиня Сьюзен Магсамен.

Та мистецтво впливає не лише на довголіття. Серед інших позитивних ефектів мистецьких практик: зниження рівня стресу, проблем із фізичним і психічним здоров’ям і допомога в навчанні, навіть у більш пізньому віці.

Що відбувається в мозку під час мистецьких практик

Професорка пояснює, що такий ефект 45-хвилинне заняття будь-яким видом мистецтва справляє через те, що знижує рівень гормону стресу кортизолу. Це може зробити життя щасливішим і здоровішим.

Дієвим буде будь-яке мистецьке хобі — від розфарбовування до музики. На думку науковиці, музика і спів активують блукаючий нерв, допомагають залучити парасимпатичні системи.

Це все допомагає почуватися спокійніше й оптимістичніше. Як приклад неврологиня навела чоловіка з хворобою Альцгеймера. Він уперше за десять років упізнав сина, налаштувавшись на плейліст з улюбленими піснями.

Крім музики, професорка також відзначає помітний ефект таких захоплень, як поезія, робота з глиною, в’язання, розфарбовування, відвідування інтерактивних арт-інсталяцій, які стирають межі між мистецтвом і глядачем.

Навіть запах чогось, що ти любиш або вважаєш позитивним, може значно поліпшити настрій. Тож дістань свічки, які лежать далеко в шафі для особливого випадку, адже час настав.

Мистецтво може допомогти навіть пережити травматичну подію, для цього з’явився новий напрям психологічної допомоги арт-терапія. Що таке арт-терапія та як вона допомагає, читай у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.