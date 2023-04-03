Джерело життя: як на нас впливає мистецтво та які хобі продовжують життя

Усі шукають секрети довгого й здорового життя, багато з них людство вже віднайшло. Наприклад, для довголіття слід вживати здорову їжу та займатися фізичною активністю.
Та це далеко не весь перелік. Серед секретів довголіття є певні хобі, позитивний настрій та соціально насичений стиль життя.
Так, професорка-неврологиня Сьюзен Магсамен проаналізувала низку досліджень та розповіла для видання Express, як мистецтво впливає на мозок, як воно здатне збільшити тривалість життя і на скільки років.
Сфера досліджень Сьюзен Магсамен зосереджена на нейроестетиці або нейромистецтві, які детально вивчають вплив мистецтва на мозок.
Вони свідчать, що мистецтво може збільшити тривалість життя на десять років, — каже неврологиня Сьюзен Магсамен.
Вони свідчать, що мистецтво може збільшити тривалість життя на десять років, — каже неврологиня Сьюзен Магсамен.
Та мистецтво впливає не лише на довголіття. Серед інших позитивних ефектів мистецьких практик: зниження рівня стресу, проблем із фізичним і психічним здоров’ям і допомога в навчанні, навіть у більш пізньому віці.
Професорка пояснює, що такий ефект 45-хвилинне заняття будь-яким видом мистецтва справляє через те, що знижує рівень гормону стресу кортизолу. Це може зробити життя щасливішим і здоровішим.
Дієвим буде будь-яке мистецьке хобі — від розфарбовування до музики. На думку науковиці, музика і спів активують блукаючий нерв, допомагають залучити парасимпатичні системи.
Це все допомагає почуватися спокійніше й оптимістичніше. Як приклад неврологиня навела чоловіка з хворобою Альцгеймера. Він уперше за десять років упізнав сина, налаштувавшись на плейліст з улюбленими піснями.
Крім музики, професорка також відзначає помітний ефект таких захоплень, як поезія, робота з глиною, в’язання, розфарбовування, відвідування інтерактивних арт-інсталяцій, які стирають межі між мистецтвом і глядачем.
Крім музики, професорка також відзначає помітний ефект таких захоплень, як поезія, робота з глиною, в’язання, розфарбовування, відвідування інтерактивних арт-інсталяцій, які стирають межі між мистецтвом і глядачем.
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