Психологія

Вважаєш, це несерйозно? Що таке арттерапія та як вона допомагає пережити травматичну подію

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Листопада 2022, 17:00
Що таке арттерапія та чим вона корисна
Фото: Pexels

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