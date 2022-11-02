Вважаєш, це несерйозно? Що таке арттерапія та як вона допомагає пережити травматичну подію

Пережити травматично подію допомагає мистецтво. Докторка психологічних наук Інна Лук’янець розповіла для Фактів ICTV.Здоров’я, чому арттерапія ефективна у лікуванні ПТСР.

За її словами, цей метод ефективний тому, що дістає із глибин пам’яті наші тривоги та страхи. Вони перебувають на рівні несвідомого й ми можемо їх не розуміти. Арттерапія виводить їх назовні.

Що таке арттерапія

Арттерапія — напрям у психології, пов’язаний з мистецтвом чи художньою діяльністю. Але це не завжди може бути малювання.

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Різновиди арттерапії:

малювання;

ліплення;

мозаїка;

аплікації;

робота з кольоровим піском тощо.

Також можна майструвати щось своїми руками, якщо чоловік чи жінка більше полюбляють це. Можна слухати мелодії, що надихають. Треба робити будь-що, де є елемент творчості.

Чому арттерапія ефективна

Цей вид терапії застосовують, якщо людина пережила травму. Це можуть бути військові й цивільні, дорослі й діти.

Поступово людині вдається звільнити несвідоме від напруги, яку спричинила травма. Це може бути будь-що. Хтось може постраждати від вибухів, але це не вплине на моральний стан. А когось можуть травмувати звуки сирен, усі ми різні. Про це варто пам’ятати.

Травма створює напругу, яка переходить на рівень свідомого і проявляється страхами, тривогами, безсонням, проблемами з комунікацією та іншим. Арттерапія допомагає:

поліпшити психоемоційний стан;

подолати апатію;

притлумити агресію;

позбутися фобій;

знайти вирішення тієї чи іншої проблеми;

усунути посттравматичний синдром;

заспокоїти нерви;

підвищити життєвий тонус;

розкрити таланти пацієнта тощо.

Експерти рекомендують після травматичних подій рухатися, робити якісь речі своїми руками, щоб позбутися негативу і перевести організм у гармонійний стан.

Метод арттерапії специфічний, він ігровий, його можуть не сприймати серйозно. Арттерапія може не підійти людям, які взагалі не вміють і не люблять займатися будь-якими видами творчості або воліють лише говорити про свої переживання.

Тоді вони можуть складати казки про свої переживання й почуття. Це один із підвидів арттерапії. Практично у кожному місті України є центри арттерапії. Втім, варто обирати не сам центр, а фахівця, з яким хочеш працювати.

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