После 17-летнего перерыва: Укрзалізниця возобновила рейс до Румынии — цена и график

Укрзалізниця продолжает добавлять международные рейсы, которые позволят украинцам удобнее добраться за границу. На этот раз возобновили рейс в Румынию. Теперь в расписании появится новый поезд Рахов — Валя Вишеулуй. Читай в материале, как часто будет ходить поезд и сколько стоят билеты.

Поезд до Румынии: сколько стоит и как ходит

После перерыва в 17 лет Укрзалізниця вернула рейс Рахов — Валя Вишеулуй. С 18 января все желающие смогут добраться из Раховского района Закарпатья в Румынию. Уже известно, что поезд будет курсировать дважды в сутки каждый день.

График движения поезда Рахов — Валя Вишеулуй:

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Рахов — 06:10, Валя Вишеулуй прибытие — 07:45.

Рахов — 14:10, Валя Вишеулуй прибытие — 15:45.

Валя Вишеулуй — 11:45, Рахов прибытие — 12:20.

Валя Вишеулуй — 18:15, Рахов прибытие — 18:50.

Стоимость билетов составит 247 и 129 грн за первый и второй класс соответственно.

Рейс также планируют сделать пересадочным, ведь запускают еще один поезд 810 Львов — Рахов.

Поезд 810 Львов — Рахов: график движения и стоимость

Рейс Львов — Рахов также запускается с 18 января. Его график позволяет сделать пересадку в Рахове, а затем сесть на поезд в Румынию Рахов — Валя Вишеулуй.

Отправление из Львова — 7:00, прибытие в Рахов — 13:20.

Обратный рейс поезда 810 — Рахов — 14:34, Львов прибытие — 20:50.

В Укрзалізниці говорят, что планируют открыть новый транзитный маршрут по Румынии.

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