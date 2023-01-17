После 17-летнего перерыва: Укрзалізниця возобновила рейс до Румынии — цена и график

Укрзалізниця продолжает добавлять международные рейсы, которые позволят украинцам удобнее добраться за границу. На этот раз возобновили рейс в Румынию. Теперь в расписании появится новый поезд Рахов — Валя Вишеулуй. Читай в материале, как часто будет ходить поезд и сколько стоят билеты.
После перерыва в 17 лет Укрзалізниця вернула рейс Рахов — Валя Вишеулуй. С 18 января все желающие смогут добраться из Раховского района Закарпатья в Румынию. Уже известно, что поезд будет курсировать дважды в сутки каждый день.
График движения поезда Рахов — Валя Вишеулуй:
Стоимость билетов составит 247 и 129 грн за первый и второй класс соответственно.
Рейс также планируют сделать пересадочным, ведь запускают еще один поезд 810 Львов — Рахов.
Рейс Львов — Рахов также запускается с 18 января. Его график позволяет сделать пересадку в Рахове, а затем сесть на поезд в Румынию Рахов — Валя Вишеулуй.
В Укрзалізниці говорят, что планируют открыть новый транзитный маршрут по Румынии.
Ранее мы рассказывали о новом поезде в Польшу от Укрзалізниці.
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