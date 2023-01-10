Лучше оставь дома: что нельзя брать с собой в поезд во время войны — список

Ты часто путешествуешь, но так и не можешь запомнить, что нельзя брать в поезд? Чтобы избежать изъятия личных вещей или даже ответственности перед законом, нужно знать, какие вещи запрещено возить поездом во время военного положения. Читай список в нашем материале.

Контроль на вокзалах и в поездах

Во время войны вокзалы и поезда стали для людей убежищем и средством спасения. Для усиленного уровня безопасности теперь на них проводят дополнительные меры проверки личности и багажа.

Проверка на входе в помещение вокзала. Полиция проверяет паспорт или другие документы и билеты. На главных железнодорожных вокзалах Киева и Харькова есть система тщательного осмотра путешественников и багажа — стационарные рамки-металлоискатели, установка для рентгена, ручные металлодетекторы. Усиленная охрана. Военные и полиция патрулируют территорию. Диспетчеры контролируют движение людей по маршрутам. В вагонах есть видеонаблюдение.

Поэтому пронести опасный багаж не удастся, — отмечают в Укрзалізниці. О наличии запрещенных предметов работники железной дороги должны уведомлять полицию.

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Если ты заметил(-а) запрещенные предметы у кого-то из пассажиров, немедленно сообщи об этом работникам в вагоне или позвони правоохранителям. Так ты можешь сохранить чью-то жизнь.

Что нельзя брать с собой в поезд во время войны — список

Для безопасности собственной и других пассажиров, соблюдай правила и не рискуй жизнью и здоровьем других людей. Нельзя брать с собой в поезд следующие вещи:

Огнестрельное оружие, патроны или спецсредства, если ты не военный(-ая) или если регистрации на оружие у тебя нет.

Взрывные вещества.

Холодное оружие без разрешения на него. Исключение: кухонные, спортивные, охотничьи ножи.

Наркотические средства, психотропные, отравляющие вещества.

Самовозгорающиеся вещества. Например, белый фосфор, кремнистый водород и т.п.

Легковоспламеняющиеся вещества — ацетон, бензин и другие.

Радиоактивные вещества.

Газовые баллоны, бывшие в употреблении.

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