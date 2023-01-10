Лучше оставь дома: что нельзя брать с собой в поезд во время войны — список

Ты часто путешествуешь, но так и не можешь запомнить, что нельзя брать в поезд? Чтобы избежать изъятия личных вещей или даже ответственности перед законом, нужно знать, какие вещи запрещено возить поездом во время военного положения. Читай список в нашем материале.
Во время войны вокзалы и поезда стали для людей убежищем и средством спасения. Для усиленного уровня безопасности теперь на них проводят дополнительные меры проверки личности и багажа.
Поэтому пронести опасный багаж не удастся, — отмечают в Укрзалізниці. О наличии запрещенных предметов работники железной дороги должны уведомлять полицию.
Если ты заметил(-а) запрещенные предметы у кого-то из пассажиров, немедленно сообщи об этом работникам в вагоне или позвони правоохранителям. Так ты можешь сохранить чью-то жизнь.
Если ты заметил(-а) запрещенные предметы у кого-то из пассажиров, немедленно сообщи об этом работникам в вагоне или позвони правоохранителям. Так ты можешь сохранить чью-то жизнь.
Для безопасности собственной и других пассажиров, соблюдай правила и не рискуй жизнью и здоровьем других людей. Нельзя брать с собой в поезд следующие вещи:
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