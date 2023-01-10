Краще залиш удома: що не можна брати з собою в потяг під час війни — перелік

Ти часто подорожуєш, але так і не можеш запам’ятати, що не можна брати в потяг? Щоб уникнути вилучення особистих речей або навіть відповідальності перед законом, потрібно знати, які речі заборонено возити потягом під час воєнного стану. Читай перелік у нашому матеріалі.
Під час війни вокзали та потяги стали для людей прихистком і засобом порятунку. Задля посиленого рівня безпеки відтепер на них проводять додаткові заходи перевірки особи та багажу.
— Тому пронести небезпечний багаж не вдасться, — наголошують в Укрзалізниці. Про наявність заборонених предметів працівники залізниці мають повідомляти поліцію.
Якщо ти помітив(-ла) заборонені предмети в когось із пасажирів, негайно повідом про це працівників у вагоні або зателефонуй правоохоронцям. Так ти можеш зберегти чиєсь життя.
Якщо ти помітив(-ла) заборонені предмети в когось із пасажирів, негайно повідом про це працівників у вагоні або зателефонуй правоохоронцям. Так ти можеш зберегти чиєсь життя.
Задля безпеки власної та інших пасажирів дотримуйся правил та не ризикуй життям і здоров’ям інших людей. Не можна брати з собою в потяг такі речі:
Раніше ми розповідали, як компактно скласти речі у валізу.
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