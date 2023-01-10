Краще залиш удома: що не можна брати з собою в потяг під час війни — перелік

Ти часто подорожуєш, але так і не можеш запам’ятати, що не можна брати в потяг? Щоб уникнути вилучення особистих речей або навіть відповідальності перед законом, потрібно знати, які речі заборонено возити потягом під час воєнного стану. Читай перелік у нашому матеріалі.

Контроль на вокзалах і в поїздах

Під час війни вокзали та потяги стали для людей прихистком і засобом порятунку. Задля посиленого рівня безпеки відтепер на них проводять додаткові заходи перевірки особи та багажу.

Перевірка на вході до приміщення вокзалу. Поліція перевіряє паспорт або інші документи та квиток. На головних залізничних вокзалах Києва та Харкова є система ретельного огляду подорожувальників та багажу — стаціонарні рамки-металошукачі, установка для рентгену, ручні металодетектори. Посилена охорона. Військові та поліція патрулюють територію. Диспетчери контролюють рух людей маршрутами. У вагонах є відеоспостереження.

— Тому пронести небезпечний багаж не вдасться, — наголошують в Укрзалізниці. Про наявність заборонених предметів працівники залізниці мають повідомляти поліцію.

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Якщо ти помітив(-ла) заборонені предмети в когось із пасажирів, негайно повідом про це працівників у вагоні або зателефонуй правоохоронцям. Так ти можеш зберегти чиєсь життя.

Що не можна брати з собою в потяг під час війни — перелік

Задля безпеки власної та інших пасажирів дотримуйся правил та не ризикуй життям і здоров’ям інших людей. Не можна брати з собою в потяг такі речі:

Вогнепальну зброю, набої або спецзасоби, якщо ти не військовий(-а) або якщо реєстрації на зброю в тебе немає.

Вибухові засоби.

Холодну зброю без дозволу на неї. Виняток: кухонні, спортивні, мисливські ножі.

Наркотичні засоби, психотропи, отруйні речовини.

Самозаймисті речовини. Наприклад, білий фосфор, кременистий водень тощо.

Легкозаймисті речовини — ацетон, бензин тощо.

Радіоактивні речовини.

Газові балони, які були в ужитку.

Раніше ми розповідали, як компактно скласти речі у валізу.

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