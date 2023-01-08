Різдвяний експрес від Укрзалізниці — вирушай у казкову ретро-подорож з Києва, Львова чи Гайворона

З дитинства мріяв(-ла) проїхатись різдвяним експресом? Тепер це можливо! Укрзалізниця запрошує українців в унікальні зимові тури на ретро-потягах з Києва, Львова та Гайворона.

Читай детальніше про умови подорожей, ціни та де можна купити квитки на лімітовані напрямки.

Гайворонський експрес

Зимовий ретро-тур сполученням Гайворон — Бершадь з паротягом Гр-280 точно подарує тобі та твоїй дитині позитивні враження.

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Дата: 14 січня 2023 року.

Ціна: 665 грн. Туди входить вартість квитка (215 грн), культурно-розважальна програма та гаряче харчування (450 грн). Можна вибрати потрібний собі варіант.

Де купити квитки: зареєструватись за цим посиланням.

Також ти можеш скористатись залізничним трансфером до Гайворона з Києва або Вінниці за окрему плату. Для цього обери відповідний варіант в опитуванні в Google-формі.

Київ-Казковий

Святково-екскурсійний паротяг курсуватиме також і столицею. На Центральному вокзалі Києва пасажирів зустрічатимуть казкові помічники святого Миколая, а у вагонах дітлахи знайдуть подарунки від Укрзалізниці та UNICEF.

У складі потяга буде аж два старовинні паротяги 1954 року і сім пасажирських вагонів.

Дати: 14 та 15 січня о 12:34 (перша платформа Центрального залізничного вокзалу).

Ціна: 136,96 грн (для дорослого) і 104 грн (для дитини).

Де купити квитки: на сайті Укрзалізниці, чат-боті, в застосунку або в касах вокзалів за запитом Київ-Пасажирський — Київ-Казковий, поїзд №894/893.

Загалом тур триватиме трохи понад годину. Укрзалізниця радить пасажирам прийти на вокзал заздалегідь, щоб зробити казкові фото для сімейного альбому.

Львів — Брюховичі — Львів

Проїхатись на казковому ретро-потязі зможуть також львів’яни та гості міста.

Дати: 7, 8, 14, 15 січня о 10:00, 12:30 та 15:00 (зі східної сторони першого перону Львівського вокзалу).

Де купити квитки: на сайті Укрзалізниці та в касах Львівського вокзалу за запитом Львів — Львів-Казковий.

Нагадаємо, що нещодавно Укрзалізниця відкрила перший офіційний мерч-шоп у Києві. Читай, де його знайти та що там продають.

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