Рождественский экспресс от Укрзалізниці — отправляйся в сказочное ретро-путешествие из Киева, Львова или Гайворона

С детства мечтал(-а) проехаться рождественским экспрессом? Теперь это возможно! Укрзалізниця приглашает украинцев в уникальные зимние туры на ретро-поездах из Киева, Львова и Гайворона.

Читай подробнее об условиях путешествий, ценах и где можно купить билеты на лимитированные направления.

Гайворонский экспресс

Зимний ретро-тур сообщением Гайворон — Бершадь с паровозом Гр-280 точно подарит тебе и твоему ребенку положительные впечатления.

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Дата: 14 января 2023 года.

Цена: 665 грн. Туда входит стоимость билета (215 грн), культурно-развлекательная программа и горячее питание (450 грн). Можно выбрать подходящий для себя вариант.

Где купить билеты: зарегистрироваться по этой ссылке.

Также ты можешь воспользоваться железнодорожным трансфером в Гайворон из Киева или Винницы за отдельную плату. Для этого выбери подходящий вариант в опросе в Google-форме.

Киев-Сказочный

Празднично-экскурсионный паровоз будет курсировать также и по столице. На Центральном вокзале Киева пассажиров будут встречать сказочные помощники святого Николая, а в вагонах дети найдут подарки от Укрзалізниці и UNICEF.

В составе поезда будет аж два старинных паровоза 1954 года и семь пассажирских вагонов.

Даты: 14 и 15 января в 12:34 (первая платформа Центрального железнодорожного вокзала).

Цена: 136,96 грн (для взрослого) и 104 грн (для ребенка).

Где купить билеты: на сайте Укрзалізниці, чат-боте, в приложении или в кассах вокзалов по запросу Киев-Пассажирский — Киев-Сказочный, поезд №894/893.

В общей сложности тур продлится чуть больше часа. Укрзалізниця советует пассажирам прийти на вокзал заранее, чтобы сделать сказочные фото для семейного альбома.

Львов — Брюховичи — Львов

Проехаться на сказочном ретро-поезде смогут львовяне и гости города.

Даты: 7, 8, 14, 15 января в 10:00, 12:30 и 15:00 (с восточной стороны первого перрона Львовского вокзала).

Где купить билеты: на сайте Укрзалізниці и в кассах Львовского вокзала по запросу Львов — Львов-Сказочный.

Напомним, что недавно Укрзалізниця открыла первый официальный мерч-шоп в Киеве. Читай, где его найти и что там продают.

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