Рождественский экспресс от Укрзалізниці — отправляйся в сказочное ретро-путешествие из Киева, Львова или Гайворона

С детства мечтал(-а) проехаться рождественским экспрессом? Теперь это возможно! Укрзалізниця приглашает украинцев в уникальные зимние туры на ретро-поездах из Киева, Львова и Гайворона.
Читай подробнее об условиях путешествий, ценах и где можно купить билеты на лимитированные направления.
Зимний ретро-тур сообщением Гайворон — Бершадь с паровозом Гр-280 точно подарит тебе и твоему ребенку положительные впечатления.
Дата: 14 января 2023 года.
Цена: 665 грн. Туда входит стоимость билета (215 грн), культурно-развлекательная программа и горячее питание (450 грн). Можно выбрать подходящий для себя вариант.
Где купить билеты: зарегистрироваться по этой ссылке.
Также ты можешь воспользоваться железнодорожным трансфером в Гайворон из Киева или Винницы за отдельную плату. Для этого выбери подходящий вариант в опросе в Google-форме.
Фото: Укрзалізниця / Facebook
Празднично-экскурсионный паровоз будет курсировать также и по столице. На Центральном вокзале Киева пассажиров будут встречать сказочные помощники святого Николая, а в вагонах дети найдут подарки от Укрзалізниці и UNICEF.
В составе поезда будет аж два старинных паровоза 1954 года и семь пассажирских вагонов.
Даты: 14 и 15 января в 12:34 (первая платформа Центрального железнодорожного вокзала).
Цена: 136,96 грн (для взрослого) и 104 грн (для ребенка).
Где купить билеты: на сайте Укрзалізниці, чат-боте, в приложении или в кассах вокзалов по запросу Киев-Пассажирский — Киев-Сказочный, поезд №894/893.
В общей сложности тур продлится чуть больше часа. Укрзалізниця советует пассажирам прийти на вокзал заранее, чтобы сделать сказочные фото для семейного альбома.
Проехаться на сказочном ретро-поезде смогут львовяне и гости города.
Даты: 7, 8, 14, 15 января в 10:00, 12:30 и 15:00 (с восточной стороны первого перрона Львовского вокзала).
Где купить билеты: на сайте Укрзалізниці и в кассах Львовского вокзала по запросу Львов — Львов-Сказочный.
Напомним, что недавно Укрзалізниця открыла первый официальный мерч-шоп в Киеве. Читай, где его найти и что там продают.
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