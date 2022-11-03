Залізна крамниця. УЗ запустила официальный мерч: что можно купить

К счастью, Укразілзниця постепенно осовременивает поезда и делает более комфортными наши путешествия, и на этом не останавливается. Недавно она анонсировала открытие собственного магазина под названием Залізна крамниця.

Теперь у главной железной дороги страны есть собственный официальный мерч, выполненный в фирменной стилистике. А как мы знаем, этот стиль незабываемый.

Теперь функциональные вещи от любимой Укразалізниці можно купить на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Магазин работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

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Пока это единственный оффлайн магазин, но уже скоро мерч будет путешествовать по всей Украине и миру. В ближайших планах команды Укрзалізниці открыть онлайн-продажи продукции с доставкой.

Пока ты можешь ознакомиться со стильными новинками от Укрзалізниці на Instagram-странице их мерча – Залізна крамниця.

Среди сувенирной коллекции ты найдешь стильные и красивые футболки и свитшоты, шоперы, косметички, пледы и другие товары для комфортной поездки в поезде, которые еще не рассекретили создатели особого мерча.

Кроме того, компанию продукции Укразалізниці составят лучшие товары: известная Косовская керамика, ковры, пледы, свечи от известных украинских производителей и книги разных издательств.

Благодаря отважной работе воинов ВСУ, Укразілзниця смогла восстановить ряд довоенных рейсов. Читай, какие новые рейсы УЗ курсируют по Украине и за границу.

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