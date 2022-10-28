Хорошие новости от Укрзалізниці: возобновленные и обновленные рейсы по Украине и за границу

В результате полномасштабной войны Укрзалізниця изменила или отменила движение определенных рейсов. Благодаря отличной работе ВСУ на привычные маршруты уже возвращается ряд поездов.
Также к запуску уже готовы обновленные и усовершенствованные 58 рейсов по всей Украине и новые четыре рейса международного сообщения в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену. Читай, какие именно маршруты уже анонсировала Укрзалізниця.
Обновили не только станции, сделали удобным и время прибытия:
Следующие рейсы еще не курсируют, но уже готовы к запуску.
Следующие рейсы еще не курсируют, но уже готовы к запуску.
Кроме того, Укрзалізниця увеличивает количество вагонов в 17 наиболее популярных рейсах, чтобы более эффективно использовать парк локомотивов и экономить электроэнергию. А ты экономишь?
Если ты до сих пор не можешь представить, как экономить электроэнергию, то читай наш материал, там много советов и лайфхаков, которые помогут это сделать без лишних усилий.
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