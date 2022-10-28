Хорошие новости от Укрзалізниці: возобновленные и обновленные рейсы по Украине и за границу

В результате полномасштабной войны Укрзалізниця изменила или отменила движение определенных рейсов. Благодаря отличной работе ВСУ на привычные маршруты уже возвращается ряд поездов.

Также к запуску уже готовы обновленные и усовершенствованные 58 рейсов по всей Украине и новые четыре рейса международного сообщения в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену. Читай, какие именно маршруты уже анонсировала Укрзалізниця.

Обновлённые рейсы в пределах Украины

Поезд № 65/66 Харьков — Умань теперь будет курсировать в Днепр;

теперь будет курсировать в Днепр; Поезд № 266/265 Ковель — Ужгород. Рейс впервые за многие годы будет курсировать через Волынь, западное Полесье, Славское, Дрогобыч и другие главные города Закарпатья. А его преимуществом станет удобное время остановки в больших городах.

Обновили не только станции, сделали удобным и время прибытия:

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Поезд № 7/8 Киев — Черновцы теперь прибывает в Черновцы в 08:28;

теперь прибывает в Черновцы в 08:28; Поезд № 49/50 Киев — Трускавец ускоряется на три часа и прибывает в 08:45.

Новые рейсы в Украине

Поезд № 769/770 Жмеринка — Хутор-Михайловский. Этот рейс — экспериментальная новинка от Укрзалізниці. Его создали специально для сообщения деблокированной северной Сумской области со столицей и Винницкой областью.

Следующие рейсы еще не курсируют, но уже готовы к запуску.

Поезд № 111/112 Изюм — Киев — это прямое сообщение между деоккупированной Харьковской областью и столицей;

— это прямое сообщение между деоккупированной Харьковской областью и столицей; Поезд № 131/132 Запорожье — Львов будет следовать через Киев, Житомир и Ковель, предоставляя жителям северного Полесья удобное сообщение с Волынью, Львовской областью, Киевом и Днепром;

будет следовать через Киев, Житомир и Ковель, предоставляя жителям северного Полесья удобное сообщение с Волынью, Львовской областью, Киевом и Днепром; Поезд № 191/192 Краматорск — Одесса. Этот маршрут создали, чтобы жители Донбасса смогли уехать в преддверии зимы в южные регионы. Он будет курсировать через Днепр.

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Восстановление рейсов по Украине, отмененных после начала войны

№ 3/4 Запорожье — Львов теперь на ежедневной основе будет курсировать в Ужгород;

теперь на ежедневной основе будет курсировать в Ужгород; № 5/6 Запорожье — Ивано-Франковск и № 15/16 Харьков — Ивано-Франковск снова будут ехать в Рахов;

и снова будут ехать в Рахов; № 17/18 Харьков — Львов продлили в Ужгород;

продлили в Ужгород; № 21 Харьков — Львов и № 41/42 Днепр — Львов будут курсировать в Трускавец;

и будут курсировать в Трускавец; № 149/150 Кременчуг — Ивано-Франковск снова будет ехать прямо в Ворохту;

снова будет ехать прямо в Ворохту; № 45/46 Харьков — Ужгород снова будет курсировать через Сумы, что предоставит удобное сообщение северо-восточному региону с Закарпатьем.

Об Интерсити+ по Украине и за границу тоже не забыли: изменено время рейсов

№ 715/716 Киев — Перемышль — Киев ускорен на два часа в каждом направлении;

ускорен на два часа в каждом направлении; № 705 Киев — Перемышль ускорен более чем на три часа;

ускорен более чем на три часа; время отправления поездов в Киев — Харьков — Киев и Киев — Чернигов — Киев стало более удобным для пассажиров:

и стало более удобным для пассажиров: № 723 Харьков — Киев будет отправляться из Харькова в 17:06, прибывать в Киев в 22:07;

будет отправляться из Харькова в 17:06, прибывать в Киев в 22:07; № 725 Харьков — Киев будет отправляться из Харькова в 07:15, прибывать в Киев в 12:19;

будет отправляться из Харькова в 07:15, прибывать в Киев в 12:19; № 724 Киев — Харьков будет отправляться из Киева в 15:53, прибывать в Харьков в 20:53;

будет отправляться из Киева в 15:53, прибывать в Харьков в 20:53; № 708/707 Киев — Чернигов отправляется из Киева в 07:43, прибывает в Чернигов в 10:11;

отправляется из Киева в 07:43, прибывает в Чернигов в 10:11; № 710/709 Чернигов — Киев будет отправляться из Чернигова в 17:21, прибывать в Киев в 19:48.

Кроме того, Укрзалізниця увеличивает количество вагонов в 17 наиболее популярных рейсах, чтобы более эффективно использовать парк локомотивов и экономить электроэнергию. А ты экономишь?

Если ты до сих пор не можешь представить, как экономить электроэнергию, то читай наш материал, там много советов и лайфхаков, которые помогут это сделать без лишних усилий.

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