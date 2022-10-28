Подорожі та натхнення

Гарні новини від Укрзалізниці: відновлені та оновлені рейси по Україні та за кордон

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 28 Жовтня 2022, 17:30
укрзалізниця
Фото: Unsplash

Більше новин
Харків
Графік вимкнення світла у Харкові: з 31 жовтня почнуться віялові відключення
Ситуація в енергетичній системі України: чому важливо економити електрику
40% енергосистеми зруйновано — чому надважливо економити електроенергію щодня
Гарні новини від Укрзалізниці: відновлені та оновлені рейси по Україні та за кордон
Всесвіт дав мені можливість допомагати: щемлива історія волонтерки, яка опікується тисячами переселенців
Манікюр на короткі нігті: ідеї на осінь 2022
Манікюр на короткі нігті: підбірка осінніх кольорів та стильних дизайнів
Дивитись більше

Матеріали по темі

Актуальний розклад руху поїздів в Україні 11 жовтня
Навідати рідних та бути в безпеці: актуальний розклад руху поїздів в Україні
Оновлення Укразалізниця
УЗ переходить на європейські стандарти? Які новації чекають на пасажирів та чим здивує перевізник
Гарні новини від Укрзалізниці: відновлені та оновлені рейси по Україні та за кордон
Чуєш “бавовну” в Криму? Рятуй свою родину! Укрзалізниця запускає евакуаційні рейси для кримчан
Starlink в Укрзалізниці — коли буде стабільне підключення у потягах
Стабільний інтернет навіть у потязі! В Укрзалізниці протестують можливості Starlink

Відео
Харків

Графік вимкнення світла у Харкові: з 31 жовтня почнуться віялові відключення
0:02:56
Ситуація в енергетичній системі України: чому важливо економити електрику
40% енергосистеми зруйновано — чому надважливо економити електроенергію щодня
0:04:03
Заборона відвідування лісів: в яких областях не можна ходити до лісу та чому
Обереш кошик грибів чи життя? Чому заборонено ходити в ліс під час воєнного стану
0:00:44
Безпілотник Шарк — технічні характеристики і що відомо
Безжальні й ефективні мисливці: новий український безпілотник Шарк — що відомо
0:08:30
День визволення України від нацистських загарбників: відео-звернення Зеленського від 28.10.2022
День визволення України від нацистів — привітання Зеленського та що це за свято
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Карта бойових дій в Україні 28.10.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 28 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:16
Як взуттєва майстерня з Хмельницького перейшла на пошиття берців
Від весільного взуття до берців — як перепрофілювалось підприємство з Хмельницького
0:03:14
Вадим та Анастасія Дорош — тренування з джиу-джитсу для переселенців
Нам не вистачало України — історія подружжя з Донеччини, яке безплатно тренує переселенців
0:06:02
Мобілізація у Росії
“Баби, рожайтє!”: як проходить мобілізація у Росії та чи допомагають шаманські амулети
Більше відео
Манікюр на короткі нігті: ідеї на осінь 2022
Читати далі
Манікюр на короткі нігті: підбірка осінніх кольорів та стильних дизайнів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь