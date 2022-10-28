Гарні новини від Укрзалізниці: відновлені та оновлені рейси по Україні та за кордон

Через повномасштабну війну Укрзалізниця змінила або скасовувала рух певних рейсів. Завдяки відмінній роботі ЗСУ на звичні маршрути вже повертається низка потягів.
Також до запуску вже готові оновлені та удосконалені 58 рейсів по всій Україні та нові чотири рейси міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня. Читай, які саме маршрути проклала та анонсувала для тебе Укрзалізниця.
Оновили не лише станції, а й зробили зручним час прибуття
Наступні рейси ще не курсують, але вже готові до запуску.
Наступні рейси ще не курсують, але вже готові до запуску.
Окрім того, Укрзалізниця збільшує кількість вагонів у 17 найбільш популярних рейсах, щоб ефективніше використовувати парк локомотивів та заощаджувати електроенергію. А ти заощаджуєш?
Якщо досі не можеш уявити, як заощаджувати електроенергію, то читай наш матеріал, там є багато порад, які допоможуть це зробити без зайвих зусиль.
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