Гарні новини від Укрзалізниці: відновлені та оновлені рейси по Україні та за кордон

Через повномасштабну війну Укрзалізниця змінила або скасовувала рух певних рейсів. Завдяки відмінній роботі ЗСУ на звичні маршрути вже повертається низка потягів.

Також до запуску вже готові оновлені та удосконалені 58 рейсів по всій Україні та нові чотири рейси міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня. Читай, які саме маршрути проклала та анонсувала для тебе Укрзалізниця.

Оновлені рейси в межах України

Поїзд № 65/66 Харків — Умань тепер курсуватиме до міста Дніпро;

тепер курсуватиме до міста Дніпро; Поїзд № 266/265 Ковель — Ужгород. Рейс вперше за багато років курсуватиме через Волинь, західне Полісся, Славське, Дрогобич та інші головні міста Закарпаття. А його перевагою стане зручний час зупинки у великих містах.

Оновили не лише станції, а й зробили зручним час прибуття

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№ 7/8 Київ — Чернівці тепер прибуває до Чернівців о 08:28;

тепер прибуває до Чернівців о 08:28; № 49/50 Київ — Трускавець пришвидшується на три години й прибуватиме о 08:45.

Нові рейси в Україні

Поїзд № 769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський. Цей рейс — експериментальна новинка від Укрзалізниці. Його створили спеціально для сполучення деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччиною.

Наступні рейси ще не курсують, але вже готові до запуску.

Поїзд № 111/112 Ізюм — Київ — це пряме сполучення між деокупованою Харківщиною та столицею;

— це пряме сполучення між деокупованою Харківщиною та столицею; Поїзд № 131/132 Запоріжжя — Львів прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, Києвом та Дніпром;

прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, Києвом та Дніпром; Поїзд № 191/192 Краматорськ — Одеса. Цей маршрут створили, щоб жителі Донбасу змогли виїхати напередодні зими у південніші регіони. Він курсуватиме через Дніпро.

Читати на тему Стабільний інтернет навіть у потязі! В Укрзалізниці протестують можливості Starlink Керівник експертної групи з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Андрій Набок розповів про тестування можливостей Starlink у потягах.

Відновлення рейсів по Україні, які скасовували після війни

№ 3/4 Запоріжжя — Львів тепер на щоденній основі курсуватиме до Ужгорода;

тепер на щоденній основі курсуватиме до Ужгорода; № 5/6 Запоріжжя — Івано-Франківськ та № 15/16 Харків — Івано-Франківськ знову їхатимуть до Рахова;

та знову їхатимуть до Рахова; № 17/18 Харків — Львів продовжили до Ужгорода;

продовжили до Ужгорода; № 21 Харків — Львів та № 41/42 Дніпро — Львів курсуватимуть до Трускавця;

та курсуватимуть до Трускавця; № 149/150 Кременчук — Івано-Франківськ знову їхатиме прямо до Ворохти;

знову їхатиме прямо до Ворохти; № 45/46 Харків — Ужгород знову курсуватиме через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям.

Про Інтерсіті+ по Україні та за кордон теж не забули: змінено час рейсів

№ 715/716 Київ — Перемишль — Київ пришвидшено на дві години в кожному напрямку;

пришвидшено на дві години в кожному напрямку; № 705 Київ — Перемишль пришвидшено на понад три години;

пришвидшено на понад три години; час відправлення поїздів напрямку Київ — Харків — Київ та Київ — Чернігів — Київ став значно зручнішим для пасажирів:

та став значно зручнішим для пасажирів: № 723 Харків — Київ вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07;

вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07; № 725 Харків — Київ вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме в Київ о 12:19;

вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме в Київ о 12:19; № 724 Київ — Харків вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53;

вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53; № 708/707 Київ — Чернігів вирушатиме з Києва о 07:43, прибуватиме до Чернігова о 10:11;

вирушатиме з Києва о 07:43, прибуватиме до Чернігова о 10:11; № 710/709 Чернігів — Київ вирушатиме з Чернігова о 17:21, прибуватиме до Києва о 19:48.



Окрім того, Укрзалізниця збільшує кількість вагонів у 17 найбільш популярних рейсах, щоб ефективніше використовувати парк локомотивів та заощаджувати електроенергію. А ти заощаджуєш?

Якщо досі не можеш уявити, як заощаджувати електроенергію, то читай наш матеріал, там є багато порад, які допоможуть це зробити без зайвих зусиль.

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