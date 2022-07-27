Стабільний інтернет навіть у потязі! В Укрзалізниці протестують можливості Starlink

Супутниковий інтернет Starlink хочуть залучити до Укрзалізниці, щоб у поїздах було стабільне підключення до мережі. Керівник групи з розвитку фіксованого інтернету Андрій Набок розповів, як пройшло тестування.

Starlink в Укрзалізниці

Starlink вдало пройшов тестування на даху автомобіля. Зараз тривають переговори з Укрзалізницею. Після цього буде створена робоча група, яка займеться встановленням супутникового інтернету в потяги.

Орієнтовний час проведення тестувань у потягах — осінь. Рішення про маршрут, якому пощастить мати стабільне підключення, ухвалить Укрзалізниця. Відомо лише, що це буде Інтерсіті.

Тактико-технічні характеристики приймачів розраховані на максимальний рух 40-50 км/год. Але виробник позиціював пристрій для фіксованого місця. Україна має багато викликів, тож береться до додаткових тестувань можливостей Starlink.

Під час руху машиною 130 км/год втрата пакетів сягнула лише 7%. Тобто стабільність роботи інтернету за такої швидкості дорівнює 93%.

Середня швидкість вийшла 100 Мбіт/с. Якщо розраховувати навантаження на людей з потягу, така швидкість буде достатньою, щоб покрити всі потреби. Простіше кажучи, можна буде дивитись фільм чи слухати музику онлайн.

Дані тестувань готуються до передачі Ілону Маску та розробникам Starlink.

Раніше ми розповідали, що таке Starlink та як його встановити.

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