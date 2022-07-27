Украина

Стабильный интернет даже в поезде! В Укрзалізниці протестируют возможности Starlink

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 27 июля 2022, 18:00

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