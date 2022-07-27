Стабильный интернет даже в поезде! В Укрзалізниці протестируют возможности Starlink

Спутниковый интернет Starlink хотят привлечь в Укрзалізницю, чтобы в поездах было стабильное подключение к сети. Руководитель группы по развитию фиксированного интернета Андрей Набок рассказал, как прошло тестирование.

Starlink в Укрзалізниці

Starlink успешно прошел тестирование на крыше автомобиля. Сейчас проводятся переговоры с Укрзалізницею, после чего будет создана рабочая группа, которая займется установлением спутникового интернета в поезда.

Ориентировочное время проведения тестирований в поездах — осень. Решение о маршруте, которому посчастливится иметь стабильное подключение, примет Укрзалізниця. Известно только, что это будет Интерсити.

Тактико-технические характеристики приемников рассчитаны на максимальное движение 40-50 км/ч. Но изготовитель позиционировал устройство для фиксированного места. Украина имеет много вызовов, поэтому берется за дополнительные тестирования возможностей Starlink.

При движении машиной 130 км/ч потеря пакетов достигла лишь 7%. То есть стабильность работы интернета при такой скорости равна 93%.

Средняя скорость вышла на 100 Мбит/с. Если рассчитывать нагрузку на людей из поезда, такая скорость будет достаточной, чтобы покрыть все потребности. Проще говоря, можно будет посмотреть фильм или слушать музыку онлайн.

Данные тестирования готовятся к передаче Илону Маску и разработчикам Starlink.

Ранее мы рассказывали, что такое Starlink и как его установить.

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