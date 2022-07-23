Коллаборация Vodafone и Starlink в Украине: что это и как спутниковый интернет помогает украинским операторам

Чтобы поддерживать связь и следить за исправностью сети, украинским операторам в условиях войны нужно делать все в десять раз быстрее и часто в условиях высокого риска.

– “Ребята, у вас есть всего час!”. Мы приехали на базовую станцию, выбежали из машины, подключили-развернули антенну и через час уже пошел трафик. И базовая станция “поднялась”, и у людей снова есть возможность позвонить или написать, — рассказывает об одной из очередных рабочих ситуаций начальник технического департамента Центра Vodafone Игорь Зазулык.

При этом часто помогает глобальная спутниковая система Starlink.

Что такое Starlink

Проект Starlink – это глобальная спутниковая система, предназначенная для доступа к интернету в труднодоступных уголках Земли.

Система работает с помощью спутниковой связи, расположенной на низкой околоземной орбите (приблизительно 500 км над поверхностью). Каждая весит около 250 кг и работает от солнечной батареи.

Starlink не зависит от традиционной интернет-инфраструктуры, потому его нельзя легко отключить.

Об интеграции Starlink из Vodafone

1 апреля 2022 Vodafone запустила базовую станцию ​​вблизи населенных пунктов Киевской области Ирпень и Романовка в конфигурации 2G и 4G, на которой в качестве транспортной сети используется комплект оборудования Starlink компании SpaceX.

Подключение сайта к спутниковому интернету позволяет обеспечить бесперебойную работу сегмента сети даже при отсутствии интернет-доступа через традиционную транспортную сеть под землей. Благодаря такой схеме можно быстро восстанавливать мобильную связь на территориях с поврежденными узловыми коммуникациями.

Это первый случай в Украине и один из первых в мире, когда работа сети мобильного оператора резервируется через спутниковую связь. С точки зрения конвергенции технологий, это второй в мире кейс после Японии (где оператор KDDI уже запустил похожее решение), а с точки зрения экстремальных условий – первый в мире.

Позже Starlink помог восстановить связь в других населенных пунктах Киевской области, таких как Плахтянка, Бородянка, Мусийки, Зеленая Поляна, Красятичи и другие. Такая схема часто используется и сейчас в качестве временного решения.

Украинский кейс – первый для SpaceX. Консультировали ли специалисты SpaceX технических экспертов Vodafone?

Мы уже давно используем различные способы для соединения наших базовых станций со своей сетью. Поэтому есть определенный опыт по настройке систем, в которых используются нестандартные решения. Именно поэтому мы, не зная опыт KDDI, услышав о возможности использования системы Starlink от SpaceX в Украине, сразу предложили ее для использования в качестве транспортной сети.

В настройке соединения нашей базовой станции со всей сетью мобильной связи принимали участие ключевые специалисты Vodafone Украина и специалисты ведущих мировых поставщиков оборудования для базовых станций как из Украины, так и из их RND-центров. Для настройки и тестирования нам понадобилось две недели кропотливого труда, и как раз вовремя успели к началу возобновления сети в Ирпене.

А с представителями SpaceX нам консультироваться не пришлось, хотя на одном из этапов мы уже начали об этом думать, но справились самостоятельно. Пожалуй, это еще один опыт того, что технология Starlink универсальна и продумана, а в сочетании с ведущими специалистами телекома – легкая в ​​использовании.

Как можно использовать эту технологию в будущей мирной жизни?

Аналогичным образом, как и в военный период, только соединяя отдаленные уголки нашей прекрасной страны, а не зоны гуманитарных катастроф

Можно ли установить Starlink самостоятельно?

Да, можно. В каждом комплекте есть инструкция, антенна (тарелка), терминал и 30-метровый кабель. Каждый(-ая) может сделать это самостоятельно.

Кстати, раньше мы рассказывали подробную инструкцию, как установить Starlink самостоятельно.

Итак, Starlink позволил компании Vodafone в течении часа возвращать связь туда, где в другое время понадобились бы дни, а то и недели на восстановление.

В общем, Starlink уже помог восстановить связь в других населенных пунктах Киевской области, таких как Плахтянка, Бородянка, Мусийки, Зеленая Поляна, Красятичи и других областях, об этом пока не буду рассказывать.

Такая схема часто используется и сейчас в качестве временного решения. Однако, конечно же, после возвращения контроля и наведения порядка, потом приходится менять Starlink на настоящую транспортную сеть.

А мы напомним, что Украина активно движется в направлении диджитализации. Ближайшая цифровая цель для нашей страны — все госуслуги в телефоне и 5G интернет по всей территории Украины.