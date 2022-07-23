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Коллаборация Vodafone и Starlink в Украине: что это и как спутниковый интернет помогает украинским операторам

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 23 июля 2022, 09:00
Чому не кожен може підключитися до старлінк

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Коллаборация Vodafone и Starlink в Украине: что это и как спутниковый интернет помогает украинским операторам
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