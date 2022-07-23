Коллаборация Vodafone и Starlink в Украине: что это и как спутниковый интернет помогает украинским операторам

Чтобы поддерживать связь и следить за исправностью сети, украинским операторам в условиях войны нужно делать все в десять раз быстрее и часто в условиях высокого риска.
– “Ребята, у вас есть всего час!”. Мы приехали на базовую станцию, выбежали из машины, подключили-развернули антенну и через час уже пошел трафик. И базовая станция “поднялась”, и у людей снова есть возможность позвонить или написать, — рассказывает об одной из очередных рабочих ситуаций начальник технического департамента Центра Vodafone Игорь Зазулык.
При этом часто помогает глобальная спутниковая система Starlink.
Проект Starlink – это глобальная спутниковая система, предназначенная для доступа к интернету в труднодоступных уголках Земли.
Система работает с помощью спутниковой связи, расположенной на низкой околоземной орбите (приблизительно 500 км над поверхностью). Каждая весит около 250 кг и работает от солнечной батареи.
Starlink не зависит от традиционной интернет-инфраструктуры, потому его нельзя легко отключить.
1 апреля 2022 Vodafone запустила базовую станцию вблизи населенных пунктов Киевской области Ирпень и Романовка в конфигурации 2G и 4G, на которой в качестве транспортной сети используется комплект оборудования Starlink компании SpaceX.
Подключение сайта к спутниковому интернету позволяет обеспечить бесперебойную работу сегмента сети даже при отсутствии интернет-доступа через традиционную транспортную сеть под землей. Благодаря такой схеме можно быстро восстанавливать мобильную связь на территориях с поврежденными узловыми коммуникациями.
Это первый случай в Украине и один из первых в мире, когда работа сети мобильного оператора резервируется через спутниковую связь. С точки зрения конвергенции технологий, это второй в мире кейс после Японии (где оператор KDDI уже запустил похожее решение), а с точки зрения экстремальных условий – первый в мире.
Позже Starlink помог восстановить связь в других населенных пунктах Киевской области, таких как Плахтянка, Бородянка, Мусийки, Зеленая Поляна, Красятичи и другие. Такая схема часто используется и сейчас в качестве временного решения.
Мы уже давно используем различные способы для соединения наших базовых станций со своей сетью. Поэтому есть определенный опыт по настройке систем, в которых используются нестандартные решения. Именно поэтому мы, не зная опыт KDDI, услышав о возможности использования системы Starlink от SpaceX в Украине, сразу предложили ее для использования в качестве транспортной сети.
В настройке соединения нашей базовой станции со всей сетью мобильной связи принимали участие ключевые специалисты Vodafone Украина и специалисты ведущих мировых поставщиков оборудования для базовых станций как из Украины, так и из их RND-центров. Для настройки и тестирования нам понадобилось две недели кропотливого труда, и как раз вовремя успели к началу возобновления сети в Ирпене.
А с представителями SpaceX нам консультироваться не пришлось, хотя на одном из этапов мы уже начали об этом думать, но справились самостоятельно. Пожалуй, это еще один опыт того, что технология Starlink универсальна и продумана, а в сочетании с ведущими специалистами телекома – легкая в использовании.
Аналогичным образом, как и в военный период, только соединяя отдаленные уголки нашей прекрасной страны, а не зоны гуманитарных катастроф
Да, можно. В каждом комплекте есть инструкция, антенна (тарелка), терминал и 30-метровый кабель. Каждый(-ая) может сделать это самостоятельно.
Кстати, раньше мы рассказывали подробную инструкцию, как установить Starlink самостоятельно.
Итак, Starlink позволил компании Vodafone в течении часа возвращать связь туда, где в другое время понадобились бы дни, а то и недели на восстановление.
В общем, Starlink уже помог восстановить связь в других населенных пунктах Киевской области, таких как Плахтянка, Бородянка, Мусийки, Зеленая Поляна, Красятичи и других областях, об этом пока не буду рассказывать.
Такая схема часто используется и сейчас в качестве временного решения. Однако, конечно же, после возвращения контроля и наведения порядка, потом приходится менять Starlink на настоящую транспортную сеть.
А мы напомним, что Украина активно движется в направлении диджитализации. Ближайшая цифровая цель для нашей страны — все госуслуги в телефоне и 5G интернет по всей территории Украины.