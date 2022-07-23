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Колаборація Vodafone і Starlink в Україні: що це та як супутниковий інтернет допомагає українським операторам

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 23 Липня 2022, 09:00
Чому не кожен може підключитися до старлінк

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