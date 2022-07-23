Колаборація Vodafone і Starlink в Україні: що це та як супутниковий інтернет допомагає українським операторам

Щоб підтримувати зв’язок і слідкувати за справністю мережі, українським операторам в умовах війни треба робити все в десять разів швидше і часто в умовах високого ризику.

– “Хлопці, у вас є одна година!”. Ми приїхали на базову станцію, вибігли з машини, підключили-розгорнули антену й через годину вже пішов трафік. І базова станція “піднялася”, і в людей знову є можливість подзвонити чи написати, — розповідає про одну з чергових робочих ситуацій начальник Технічного департаменту Центр Vodafone Ігор Зазулик.

У цьому часто допомагає глобальна супутникова система Starlink.

Що таке Starlink

Проект Starlink — це глобальна супутникова система, призначена для доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі.

Система працює за допомогою супутникового зв’язку, розташованого на низькій навколоземній орбіті (це приблизно 500 км над поверхнею). Кожен важить приблизно 250 кг і працює від сонячної батареї.

Starlink не залежить від традиційної інтернет-інфраструктури, тому його не можна легко відключити.

Про інтеграцію Starlink з Vodafone

1 квітня 2022 року Vodafone запустила базову станцію поблизу населених пунктів Київської області Ірпінь та Романівка в конфігурації 2G та 4G, на якій в якості транспортної мережі використовується комплект обладнання Starlink компанії SpaceX.

Підключення сайту до супутникового інтернету дозволяє забезпечити безперебійну роботу сегмента мережі навіть за відсутності інтернет-доступу через традиційну транспортну мережу під землею. Завдяки такій схемі роботи можна швидко відновлювати мобільний зв’язок на територіях з пошкодженими вузловими комунікаціями.

Наразі це перший випадок в Україні та один з перших у світі, коли робота мережі мобільного оператора резервується через супутниковий зв’язок. З точки зору конвергенції технологій це другий у світі кейс після Японії (де оператор KDDI вже запустив схоже рішення), а з точки зору екстремальних умов – перший у світі.

Пізніше Starlink допоміг відновити звʼязок в інших населених пунктах Київської області, таких як Плахтянка, Бородянка, Мусійки, Зелена Поляна, Красятичі та інших. Така схема часто використовується і зараз у якості тимчасового рішення.

Український кейс – перший для SpaceX. Чи консультували спеціалісти SpaceX технічних експертів Vodafone?

Ми вже давно використовуємо різні можливі способи для з’єднання наших базових станцій зі своєю мережею. Тому маємо певний досвід з налаштування систем, в яких використовуються нестандартні рішення. Саме тому ми, не знаючи про досвід KDDI, почувши про наявність можливості використовувати системи Starlink від SpaceX в Україні, одразу запропонували його для використання у якості транспортної мережі.

В налаштуванні з’єднання нашої базової станції з усією мережею мобільного зв’язку брали участь ключові фахівці компанії Vodafone Україна та фахівці провідних світових постачальників обладнання для базових станцій як з України, так і з їх RND-центрів. Для налаштувань та тестувань нам знадобилося два тижні кропіткої праці, і якраз вчасно встигли до початку відновлення мережі в Ірпені.

А з представниками SpaceX нам консультуватись не довелось, хоча на одному з етапів ми вже почали про це думати, але справились самостійно. Мабуть, це ще один досвід того, що технологія Starlink є універсальною та продуманою, а в поєднанні з провідними фахівцями телекому – легкою у використанні.

Як можна використовувати цю технологію у майбутньому мирному житті?

Аналогічним чином як і у військовий період, от тільки поєднуючи віддалені куточки нашої прекрасної країни, а не зони гуманітарних катастроф.

Чи можна встановити Starlink самостійно

Так, можна. У кожному комплекті є інструкція щодо, а також антена (тарілка), термінал та 30-метровий кабель. Тож кожен може зробити це самостійно.

До речі, раніше ми розповідали детальну інструкцію, як встановити Starlink самостійно.

Отже, Starlink дав змогу компанії Vodafone за годину повертати зв’язок туди, де в інший час знадобилися б дні, а то й тижні на відновлення.

Загалом Starlink вже допоміг відновити звʼязок в інших населених пунктах Київської області, таких як Плахтянка, Бородянка, Мусійки, Зелена Поляна, Красятичі та інших областей, про це поки не буду розповідати.

Така схема часто використовується і зараз у якості тимчасового рішення. Але ж звичайно, після повернення контролю і наведення порядку, потім доводиться замінювати Starlink справжньою транспортною мережею.

А ми нагадаємо, що Україна активно рухається у напрямку диджиталізації. Найближча цифрова ціль для нашої країни – всі держпослуги в телефоні та 5G інтернет по всій Україні.