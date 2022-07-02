Навіть SpaceX в шоці! Як Україна використовує можливості інтернету Starlink від Ілона Маска

Супутниковий інтернет від Starlink може бути у потягах Укрзалізниці! Наразі тестується пілотний проєкт встановлення Starlink у поїздах. Про це розповів голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь.

До кінця 2022 планують завершити встановлення інтернету, щоб українці змогли залишатись на зв’язку зі своїми рідними протягом тривалих поїздок.

Інтернет буде надаватись безкоштовно кожному громадянину як природній Wi-Fi.

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Навіть працівники компанії Starlink здивувались, що українці вирішили саме в такий спосіб використати їхню технологію.

Відповідно до технічних характеристик інтернет можна використовувати на швидкості до 40 км/год. Коли ми тестували, то термінали змогли забезпечити нас зв’язком попри те, що потяг рухався 100-140 км/год. Тому вони були здивовані, що саме так можна використовувати розробку. Зараз вони також тестують нове покоління терміналів, яке може працювати постійно на такій швидкості, — розповідає Юрій Щиголь.

Як отримати інтернет від Ілона Маска? Розповідаємо, як підключити Starlink.