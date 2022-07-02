Україна

Навіть SpaceX в шоці! Як Україна використовує можливості інтернету Starlink від Ілона Маска

Вероніка Федорова, відеоредакторка Вікна-Новини 02 Липня 2022, 18:00

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