Даже SpaceX в шоке! Как Украина использует возможности интернета Starlink от Илона Маска

Спутниковый интернет от Starlink может быть в поездах Укрзализниці! В настоящее время тестируется пилотный проект установки Starlink в поездах. Об этом рассказал глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.

До конца 2022 года планируют завершить установку интернета, чтобы украинцы смогли оставаться на связи со своими родными в течение длительных поездок.

Интернет будет предоставляться бесплатно каждому гражданину как естественный Wi-Fi.

Сейчас также смотрят

Даже сотрудники Starlink удивились, что украинцы решили именно таким образом использовать их технологию.

В соответствии с техническими характеристиками, интернет можно использовать на скорости до 40 км/ч. Когда мы тестировали, то терминалы смогли обеспечить нас связью, несмотря на то, что поезд двигался 100-140 км/ч. Потому они были удивлены, что именно так можно использовать разработку. Сейчас они также тестируют новое поколение терминалов, которое может работать постоянно на такой скорости, — рассказывает Юрий Щиголь.

Как получить интернет от Илона Маска? Рассказываем, как подключить Starlink.