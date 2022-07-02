Украина

Даже SpaceX в шоке! Как Украина использует возможности интернета Starlink от Илона Маска

Вероника Фёдорова, видеоредактор 02 июля 2022, 18:00

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0:02:03
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Почти 80% людей в Украине стали чаще разговаривать на украинском! Данные соцопроса

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