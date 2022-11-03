Залізна крамниця. УЗ запустила офіційний мерч: що можна придбати

На щастя, Укрзалізниця поступово осучаснює потяги та робить комфортнішими наші подорожі, та на цьому не зупиняється. Нещодавно вона анонсувала відкриття власного магазину під навою Залізна крамниця.

Тепер у головної залізниці країни є власний офіційний мерч, який виконаний у фірмовій стилістиці перевізника. А як ми знаємо, цей стиль незабутній.

Тепер функціональні речі від улюбленої Укрзалізниці можна купити на Центральному залізничному вокзалі Києва. Крамниця працює щодня з 9:00 до 21:00.

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Наразі це єдиний офлайн магазин, але вже скоро мерч подорожуватиме всією Україною та світом. У найближчих планах команди Укрзалізниці відкрити онлайн-продажі продукції з доставкою.

Наразі ти можеш ознайомитися зі стильними новинками від Укрзалізниці на Instagram-сторінці їхнього мерчу – Залізна крамниця.

Серед сувенірної колекції ти знайдеш стильні та красиві футболки та світшоти, шопери, косметички, пледи та товари для комфортної подорожі в поїзді, які ще не розсекретили творці особливого мерчу.

Окрім того, компанію продукції Укразалізниці складуть найкращі: відома Косівська кераміка, килими, пледи, свічки від відомих українських виробників та книжки з різних видавництв.

Завдяки відважній роботі воїнів ЗСУ, Укрзалізниця змогла відновити низку довоєнних рейсів, читай, які нові залізничні рейси курсують по Україні та за кордон.

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