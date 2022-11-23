Укрзалізниця добавила новый рейс в Польшу — откуда едет и сколько стоит

Укрзалізниця анонсировала запуск нового международного рейса в Польшу. Поезд Харьков-Хелм уже курсирует несколько раз в неделю по четным числам. Какая цена билетов и время в пути — читай подробно в материале.
Рейс №93/94 Харьков — Хелм будет отправляться из Украины по четным числам с 22 ноября и прибывать по нечетным.
Обратный поезд Хелм-Харьков будет выезжать по нечетным числам с 23 ноября. Об этом сообщили на странице Укрзалізниці в Facebook.
Поезд Харьков — Хелм удобен для пересадок на другие поезда в Польше в направлении Варшавы. Поезд останавливается на таких станциях: Полтава, Миргород, Лубны, Киев, Бердичев, Шепетовка, Ровно, Ковель и Ягодин.
Поезд будет отправляться в 14:07, а прибывать в польский Хелм в 12:35 на следующий день. А в обратном направлении будет отправляться в 16:00 и прибывать в Харьков в 13:56 на следующий день.
Цена билетов на купе стартует от 1479 грн. А приобрести их можно в приложении Укрзализныци, на официальном сайте, в кассах или в чат-боте.
Кроме этого рейса в Польшу у УЗ есть и другие:
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