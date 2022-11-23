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Укрзалізниця добавила новый рейс в Польшу — откуда едет и сколько стоит

Анастасия Грубрина, редактор сайта 23 ноября 2022, 22:00
Потяг Харків-Хелм: Укрзалізниця додала новий рейс до Польщі
Фото: Facebook

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