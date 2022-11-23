Укрзалізниця додала новий рейс до Польщі — звідки їде та скільки коштує

Укрзалізниця анонсувала запуск нового міжнародного рейсу до Польщі. Потяг Харків-Хелм вже курсує кілька разів на тиждень по парних числах. Яка ціна квитків та час у дорозі — читай детально в матеріалі.
Рейс №93/94 Харків — Хелм вирушатиме з України по парних числах з 22 листопада і прибуватиме по непарних.
Зворотний поїзд Хелм — Харків виїжджатиме по непарних числах з 23 листопада. Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці в Facebook.
Потяг Харків — Хелм є зручним для пересадок на інші поїзди в Польщі у напрямку Варшави. Поїзд матиме такі зупинки: Полтава, Миргород, Лубни, Київ, Бердичів, Шепетівка, Рівне, Ковель та Ягодин.
Поїзд відправлятиметься о 14:07, а прибуватиме до польського Хелма о 12:35 наступного дня. А у зворотному напрямку вирушатиме о 16:00 і прибуватиме в Харків о 13:56 наступного дня.
Ціна квитків на купе стартує від 1479 грн. А придбати їх можна у застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті, в касах або в чат-боті.
Крім цього рейсу до Польщі Укрзалізниця має й такі:
Раніше ми розповідали про нові рейси Укрзалізниці за кордон.
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