Укрзалізниця додала новий рейс до Польщі — звідки їде та скільки коштує

Укрзалізниця анонсувала запуск нового міжнародного рейсу до Польщі. Потяг Харків-Хелм вже курсує кілька разів на тиждень по парних числах. Яка ціна квитків та час у дорозі — читай детально в матеріалі.

Харків-Хелм: новий потяг до Польщі

Рейс №93/94 Харків — Хелм вирушатиме з України по парних числах з 22 листопада і прибуватиме по непарних.

Зворотний поїзд Хелм — Харків виїжджатиме по непарних числах з 23 листопада. Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці в Facebook.

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Потяг Харків — Хелм є зручним для пересадок на інші поїзди в Польщі у напрямку Варшави. Поїзд матиме такі зупинки: Полтава, Миргород, Лубни, Київ, Бердичів, Шепетівка, Рівне, Ковель та Ягодин.

Поїзд відправлятиметься о 14:07, а прибуватиме до польського Хелма о 12:35 наступного дня. А у зворотному напрямку вирушатиме о 16:00 і прибуватиме в Харків о 13:56 наступного дня.

Ціна квитків на купе стартує від 1479 грн. А придбати їх можна у застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті, в касах або в чат-боті.

Крім цього рейсу до Польщі Укрзалізниця має й такі:

№23/24 Київ – Хелм.

№53/54 Київ – Перемишль.

№67/68 Київ – Варшава-Всходня.

№705/706 Київ – Перемишль.

№715/716 Київ – Перемишль.

№36/35 Одеса – Перемишль.

№32/31 Запоріжжя, Дніпро – Перемишль.

Раніше ми розповідали про нові рейси Укрзалізниці за кордон.

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