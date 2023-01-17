Після 17-річної перерви! Укрзалізниця поновила рейс до Румунії — ціна та графік

Укрзалізниця продовжує додавати міжнародні рейси, які дають змогу українцям зручніше дістатися за кордон. Цього разу поновили рейс до Румунії. Відтепер у розкладі з’явиться новий поїзд Рахів — Валя Вішеулуй. Читай у матеріалі, як часто ходитиме поїзд та скільки коштують квитки.

Поїзд до Румунії: скільки коштує та графік руху

Після перерви в 17 років Укрзалізниця повернула рейс Рахів — Валя Вішеулуй. З 18 січня всі охочі зможуть дістатися із Рахівського району Закарпаття до Румунії. Вже відомо, що поїзд курсуватиме двічі на добу, щодня.

Графік руху поїзда Рахів — Валя Вішеулуй:

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Рахів — 06:10, Валя Вішеулуй прибуття — 07:45.

Рахів — 14:10, Валя Вішеулуй прибуття — 15:45.

Валя Вішеулуй — 11:45, Рахів прибуття — 12:20.

Валя Вішеулуй — 18:15, Рахів прибуття — 18:50.

Вартість квитків становитиме 247 і 129 грн за перший і другий клас відповідно.

Рейс також планують зробити пересадним, адже запускають ще один потяг 810 Львів — Рахів.

Потяг 810 Львів — Рахів: графік руху та вартість

Рейс Львів — Рахів також запускають з 18 січня. Його графік дозволяє зробити пересадку в Рахові, а потім сісти на поїзд до Румунії Рахів — Валя Вішеулуй.

Відправлення зі Львова — 7:00, прибуття до Рахова — 13:20.

Зворотний рейс поїзда 810 — Рахів — 14:34, Львів прибуття — 20:50.

В Укрзалізниці кажуть, що планують відкрити новий транзитний маршрут Румунією.

Раніше ми розповідали про новий потяг до Польщі від Укрзалізниці.

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