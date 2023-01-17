Після 17-річної перерви! Укрзалізниця поновила рейс до Румунії — ціна та графік

Укрзалізниця продовжує додавати міжнародні рейси, які дають змогу українцям зручніше дістатися за кордон. Цього разу поновили рейс до Румунії. Відтепер у розкладі з’явиться новий поїзд Рахів — Валя Вішеулуй. Читай у матеріалі, як часто ходитиме поїзд та скільки коштують квитки.
Після перерви в 17 років Укрзалізниця повернула рейс Рахів — Валя Вішеулуй. З 18 січня всі охочі зможуть дістатися із Рахівського району Закарпаття до Румунії. Вже відомо, що поїзд курсуватиме двічі на добу, щодня.
Графік руху поїзда Рахів — Валя Вішеулуй:
Вартість квитків становитиме 247 і 129 грн за перший і другий клас відповідно.
Рейс також планують зробити пересадним, адже запускають ще один потяг 810 Львів — Рахів.
Рейс Львів — Рахів також запускають з 18 січня. Його графік дозволяє зробити пересадку в Рахові, а потім сісти на поїзд до Румунії Рахів — Валя Вішеулуй.
В Укрзалізниці кажуть, що планують відкрити новий транзитний маршрут Румунією.
Раніше ми розповідали про новий потяг до Польщі від Укрзалізниці.
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