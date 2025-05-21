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Пожар на Белоцерковской ТЭЦ: есть погибшие гражданские

Виктория Мельник, журналист сайта 21 мая 2025, 14:17
белоцерковская тец
Фото Facebook
Пожар на Белоцерковской ТЭЦ: есть погибшие гражданские
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