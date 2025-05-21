Фото Facebook 21 мая 2025 года на Белоцерковской ТЭЦ, что в Киевской области вспыхнул пожар. К сожалению, уже известно о погибших людях. Детальнее о пожаре на Белоцерковской ТЭЦ читай дальше в материале — собрали подробности для тебя. Белоцерковская ТЭЦ: что известно По сообщению прессслужбы Белоцерковской городской территориальной громады, сообщение о возгорании поступило в 12:46.На месте происшествия работают спасатели и все необходимые службы. Пожар на Белоцерковской ТЭЦ: есть погибшие гражданские / 2 Фотографии Местный телеканал Крокус был на месте происшествий. Там отметили, что пожар уже локализовали и дыма больше нет. — Как сообщили нам работники самой ТЭЦ, здесь проводились ремонтные работы, а затем произошло возгорание. В результате погибли два человека, — добавили в Крокусе. Читать по теме Портнов застрелен в Испании: первые подробности от полиции Что известно об убийстве одиозного адвоката? В ГСЧС также добавили, что спасатели ликвидировали пожар в недействующей градирне для охлаждения воды на территории Белоцерковской ТЭЦ площадью 960 кв. м Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили два обгоревших тела. Пожар на Белоцерковской ТЭЦ: есть погибшие гражданские / 6 Фотографий Сегодня также официально стало известно о российском ударе по полигону с украинскими бойцами: читай подробности. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Энергетика, Киевская область, Пожар Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter