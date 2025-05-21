21 мая 2025 года на Белоцерковской ТЭЦ, что в Киевской области вспыхнул пожар. К сожалению, уже известно о погибших людях.

Детальнее о пожаре на Белоцерковской ТЭЦ читай дальше в материале — собрали подробности для тебя.

Белоцерковская ТЭЦ: что известно

По сообщению прессслужбы Белоцерковской городской территориальной громады, сообщение о возгорании поступило в 12:46.

На месте происшествия работают спасатели и все необходимые службы.

Пожар на Белоцерковской ТЭЦ: есть погибшие гражданские / 2 Фотографии

Местный телеканал Крокус был на месте происшествий. Там отметили, что пожар уже локализовали и дыма больше нет.

— Как сообщили нам работники самой ТЭЦ, здесь проводились ремонтные работы, а затем произошло возгорание.

В результате погибли два человека, — добавили в Крокусе.

Читать по теме Портнов застрелен в Испании: первые подробности от полиции Что известно об убийстве одиозного адвоката?

В ГСЧС также добавили, что спасатели ликвидировали пожар в недействующей градирне для охлаждения воды на территории Белоцерковской ТЭЦ площадью 960 кв. м

Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили два обгоревших тела.

Пожар на Белоцерковской ТЭЦ: есть погибшие гражданские / 6 Фотографий

Сегодня также официально стало известно о российском ударе по полигону с украинскими бойцами: читай подробности.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.