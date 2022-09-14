Подготовиться к “темным” временам — что делать в случае отключения электроснабжения

Россия не может преуспеть на поле боя, поэтому пытается причинить вред мирному населению. Российские военные наносят удары по объектам критической инфраструктуры.

В результате некоторые населенные пункты Украины остаются без света. Недавно, 11 сентября, оккупанты атаковали ТЭЦ-5 в Харькове. Поэтому нужно на всякий случай подготовиться к перебоям с электроснабжением. Эксперты рассказали LIGA.net, что делать в этом случае.

Обнови тревожный чемоданчик

Многие украинцы собрали свои тревожные сумки, которые так и стоят где-то в шкафу, однако меняются времена года и обстоятельства, поэтому нужно регулярно их пересматривать и обновлять. Кроме еды и теплых вещей, обязательно положи фонарик, батарейки или аккумуляторы, заряженный павербанк или несколько, спальный мешок (по возможности).

Ты можешь приобрести туристическую газовую горелку, с помощью которой можно будет приготовить крупы, макароны, даже что-то пожарить. Однако заранее позаботься о газовых баллонах к ней.

Еда быстрого приготовления

Без света и отопления сложно приготовить блюда, требующие много процессов. Поэтому нужно запастись тем, что легко готовится, например, кускус, овсянка, пюре или лапша быстрого приготовления. Для таких блюда нужен только кипяток, соответственно, это поможет экономить свет и газ.

Также стоит запастись:

сублимированной пищей;

тушенкой;

консервами;

злаковыми батончиками;

орешками и семенами;

сухофруктами.

Дополнительный источник отопления

Если ты живешь в частном доме, стоит задуматься о резервном источнике отопления. Это может быть твердотопливный котел с природной тягой, которому не требуется подключение к сети.

Другим известным источником тепла может быть “буржуйка”. Однако этот вариант не очень безопасен и подойдет только для частных домов. В квартире нельзя вывести продукты сгорания, что может привести к пожару.

Источники бесперебойного питания

Также владельцы частных домов могут купить аккумуляторы и генераторы, которые станут источником бесперебойного питания.

— Генератор должен быть не менее 5 кВт с запасом топлива (например, 50-100 л дизельного топлива). Чтобы холодильник могли поддерживать и банально зарядить телефон, — объясняет эксперт по энергорынку и председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Другие важные детали

Не забудь подумать об утеплении своего дома. При необходимости заклей щели на окнах, между стеной и батареей положи теплоотражающие экраны. Подумай о замене отопительной системы, например котла или насоса.

Можно установить гелиоколлекторную систему подогрева воды на крыше. Эта система нагревает воду от солнца, за исключением туманных зимних дней.

Установи в помещении термостат, который поможет поддерживать температуру.

Жителям квартир может быть гораздо сложнее, ведь без электричества не будет снабжения водой и не будет работать канализация.

Не забывай о себе

Не забывай, что нужно держать свое тело в тепле. Запасись теплыми одеялами и одеждой. Соблюдай принцип многослойности. Полезно будет термобелье. Однако не стоит пить алкоголь, чтобы согреться. Это может привести к переохлаждению.

Зимой нужно быть бережливым, чтобы платежки за коммунальные услуги не шокировали. Ранее мы рассказывали, как сэкономить на отоплении зимой.

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