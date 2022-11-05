Цвет одежды может спасти жизнь! Что носить в темноте, чтобы водитель увидел тебя издалека

Враг не прекращает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате приходится экономить электроэнергию.

Дома мы выключаем за собой свет, пользуемся лестницей вместо лифта и включаем электроприборы только в случае крайней необходимости.

А на улицах экономят киловатты, выключая освещение. Поэтому нужно вести себя более осторожно и внимательно как водителям, так и пешеходам. Это понимают все, однако уже сейчас можно наблюдать печальную статистику.

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По данным Патрульной полиции Киева, в результате уменьшения освещения на улицах и массового отключения светофоров количество пешеходов, погибших в результате ДТП, выросло на 25%.

Именно поэтому власти ввели специальный законопроект, а в Минздраве рассказали, как цвет одежды может спасти тебе жизнь. Что носить, чтобы водитель увидел тебя издалека, читай дальше.

Черный, белый или светоотражающий: какой цвет спасет жизнь

Именно ты несешь ответственность за свою жизнь и здоровье, так что в условиях повышенной опасности на дороге надо одеваться так, чтобы водитель лучше тебя видел.

Доказано, что расстояние, с которого водитель замечает пешехода:

в черной одежде — 20 м;

в красной — 24 м;

в желтой — 37 м;

в светлой одежде — 50 м;

а в одежде со светоотражающими элементами — 130 м.

Читать по теме Позаботься о своей безопасности в темноте! Подробности законопроекта о светоотражающих элементах одежды Для чего нужны светоотражающие элементы на одежде и как лучше одеваться в темное время суток.

Поэтому одевай светлую одежду и используй светоотражающие элементы — фликеры, увеличивающие видимость пешехода в несколько раз.

Ты можешь вешать такие светоотражающие элементы на сумки, рюкзаки и одежду. Желательно, чтобы они размещались на высоте бедра.

Такие минимальные коррективы в одежде помогут водителю вовремя тебя увидеть и затормозить.

Напомним, что на сухом асфальте тормозной путь автомобиля, двигающегося со скоростью 60 км/ч, превышает 20 м.

Также Минздрав дал общие рекомендации, которые могут спасти жизнь:

будь очень внимателен(-льна) на дороге, всегда убеждайся в безопасности своих действий;

переходи проезжую часть в установленных местах и ​​подсвечивай дорогу фонариком;

прежде чем идти, убедись, что водитель тебя увидел;

откажись от использования наушников на улице и не отвлекайся на телефон;

научи детей правилам поведения на дороге.

Ты можешь позаботиться даже о безопасности домашнего питомца в темное время суток. Читай, как правильно одеваться на улицу без освещения.

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