Цвет одежды может спасти жизнь! Что носить в темноте, чтобы водитель увидел тебя издалека

Враг не прекращает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате приходится экономить электроэнергию.
Дома мы выключаем за собой свет, пользуемся лестницей вместо лифта и включаем электроприборы только в случае крайней необходимости.
А на улицах экономят киловатты, выключая освещение. Поэтому нужно вести себя более осторожно и внимательно как водителям, так и пешеходам. Это понимают все, однако уже сейчас можно наблюдать печальную статистику.
По данным Патрульной полиции Киева, в результате уменьшения освещения на улицах и массового отключения светофоров количество пешеходов, погибших в результате ДТП, выросло на 25%.
По данным Патрульной полиции Киева, в результате уменьшения освещения на улицах и массового отключения светофоров количество пешеходов, погибших в результате ДТП, выросло на 25%.
Именно поэтому власти ввели специальный законопроект, а в Минздраве рассказали, как цвет одежды может спасти тебе жизнь. Что носить, чтобы водитель увидел тебя издалека, читай дальше.
Именно ты несешь ответственность за свою жизнь и здоровье, так что в условиях повышенной опасности на дороге надо одеваться так, чтобы водитель лучше тебя видел.
Доказано, что расстояние, с которого водитель замечает пешехода:
Поэтому одевай светлую одежду и используй светоотражающие элементы — фликеры, увеличивающие видимость пешехода в несколько раз.
Ты можешь вешать такие светоотражающие элементы на сумки, рюкзаки и одежду. Желательно, чтобы они размещались на высоте бедра.
Ты можешь вешать такие светоотражающие элементы на сумки, рюкзаки и одежду. Желательно, чтобы они размещались на высоте бедра.
Такие минимальные коррективы в одежде помогут водителю вовремя тебя увидеть и затормозить.
Напомним, что на сухом асфальте тормозной путь автомобиля, двигающегося со скоростью 60 км/ч, превышает 20 м.
Ты можешь позаботиться даже о безопасности домашнего питомца в темное время суток. Читай, как правильно одеваться на улицу без освещения.
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