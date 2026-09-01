З чого роблять надійні решітки для газової плити

Решітка утримує посуд над пальником і впливає на зручність очищення робочої зони. Тому надійна газова плита для щоденного приготування має мати стійкі опори без люфту та прогинів. У процесі виробництва решіток частіше застосовують чавун та емальовану сталь. Матеріали відрізняються масою, стійкістю до нагрівання та допустимим навантаженням. Докладніше про це – далі.

Головні властивості чавуну

Чавунні решітки підходять для важких каструль, сковорідок і казанів. Велика маса знижує ризик зміщення посуду під час приготування. Перед купівлею варто оцінити товщину секцій і відстань між опорами. Основні властивості чавуну можна описати так:

міцність – матеріал витримує тривале нагрівання та посуд масою 8–12 кг;

стійкість – важка секція не зсувається під час перемішування продуктів;

теплоємність – решітка повільно нагрівається й довго залишається гарячою;

жорсткість – прутки зберігають форму при регулярній експлуатації;

догляд – шорстку поверхню очищують після повного охолодження.

Чавун не можна надовго залишати у воді, оскільки на ділянках без захисного шару може з’явитися корозія. Для очищення підходять м’яка губка, тепла вода та засіб без великих абразивних частинок. Роздільні секції зручніші за суцільну решітку завширшки 50–60 см. Їх легше зняти, помістити в мийку та встановити назад після висихання. Порівняти характеристики моделей можна в інтернет-магазині COMFY.

Практичність емальованої сталі

Емальована сталь важить менше за чавун, тому решітку легше знімати перед очищенням плити. Гладке покриття зменшує зчеплення з жиром і залишками їжі. Свіжі забруднення видаляються теплою водою та засобом для посуду без тривалого замочування. Такі решітки підходять для турок, ковшів, сковорідок і каструль середньої маси. При постійному навантаженні понад 8–10 кг тонкі прутки можуть деформуватися. Для великого посуду краще обирати посилену конструкцію з широкими перекладинами.

Емаль захищає сталеву основу від вологи, але чутлива до ударів і подряпин. Металева щітка або жорсткий порошок можуть пошкодити покриття. На відкритій ділянці з’являється іржа, тому засохлі плями краще розм’якшувати теплою водою. Конструкція з двох або трьох частин зручна для стандартної мийки. Секції мають щільно входити в пази та не хитатися при натисканні. Для невеликого посуду підходить решітка з мінімальною відстанню між центральними опорами.

Чавун розрахований на важкий посуд та інтенсивну експлуатацію, а емальована сталь – на помірне навантаження та швидкий догляд. Перейдіть на сайт comfy.ua та оберіть відповідну техніку для кухні.

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