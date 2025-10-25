Йдеш з дому — вимкни: топ приладів, які непомітно “з’їдають” твої гроші

У сучасних домогосподарствах значна частина електроенергії витрачається даремно через так звану фантомну енергію, коли прилади продовжують споживати струм навіть у вимкненому стані.

Згідно з рекомендаціями експертів, опублікованими на сайті The Spruce, відключення певних приладів від мережі, особливо перед виходом з дому, може суттєво знизити рахунки за електрику. Читай у матеріалі, які прилади забирають частку твоїх грошей, коли вони не працюють.

Вони їдять твої гроші: перелік приладів на яких можна економити.

Основна порада полягає в тому, щоб відключати прилади, які залишаються в режимі очікування або мають цифрові дисплеї, оскільки вони продовжують витягувати енергію, навіть коли вимкнені, пояснює Клемент Фенг, віце-президент з управління продуктами Briggs & Stratton Energy Solutions.

Розмір приладу не визначає рівень споживання, тому найкраще це перевіряти за допомогою лічильника енергоспоживання. Експерти виділяють чотири категорії приладів, які варто відключати:

Малі кухонні прилади (чайники, тостери, фритюрниці, кавоварки): Особливу увагу слід приділяти тим, що мають цифрові дисплеї, оскільки вони споживають енергію в режимі очікування. Рекомендується відключати їх і прибирати, якщо вони не використовуються.

Неосновні смарт-пристрої та розважальні системи (Alexa, Google Home, зарядні пристрої для телефонів): Ці гаджети часто залишаються в режимі готовності.

Світильники: Просто вимикайте світло перед виходом з кімнати, щоб уникнути марних витрат енергії.

Вентилятори та очищувачі повітря: Всі вентилятори та очищувачі слід вимикати та відключати від мережі перед тим, як вирушати у відпустку, оскільки в порожньому будинку вони не потрібні.

Хоча конкретні цифри заощаджень не наведено, формування звички відключати ці прилади може значно зменшити витрати. Такий підхід не лише заощаджує гроші, але й сприяє екологічній стійкості, зменшуючи загальне споживання електроенергії в домогосподарствах.

