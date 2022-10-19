Прилад вимкнутий, але споживає електроенергію — що таке фантомне навантаження та як зекономити кошти

Більшість людей звикли не вимикати зарядні пристрої гаджетів з розеток та постійно тримають різну техніку увімкненою. Наприклад, принтер, яким родина може користуватися кілька разів на тиждень, увімкнений в розетку цілодобово.

Чи замислювався(-лась) ти, що такі дії витрачають зайві кошти з твого бюджету? Саме так! Такі прилади споживають енергію навіть вимкнутими. Ми розповімо, чому це відбувається та як на цьому заощадити.

Рішення просте — треба вимикати з розеток прилади, якими не користуєшся, та витягувати всі зарядні пристрої та подовжувачі.

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Як вимкнені прилади споживають енергію

Варто зрозуміти, що прилади використовують енергію навіть вимкнутими. Наприклад, принтер. Якщо він під’єднаний до розетки, то все одно споживатиме мінімальну кількість електроенергії. Те саме стосується телевізора, приставок, медіаплеєрів тощо.

Найбільше енергії у вимкненому стані споживають:

пристрої з постійно увімкненими вогнями та дисплеями, які показують, що пристрій вимкнено;

комп’ютери у сплячому режимі;

зарядні пристрої, які не витягли з розетки;

медіаплеєри, які постійно споживають енергію, особливо які можуть сканувати оновлення у фоновому режимі;

телефони з дисплеями, які показують, що пристрій вимкнений (бездротовий телефон);

“розумні” побутові прилади з постійно увімкненими дисплеями.

Енергію, яку використовують пристрої, які неактивні, називають резервною потужністю або фантомним навантаженням.

Як відключення приладів економить кошти

За даними Міністерства енергетики США, на резервну потужність припадає 5-10% споживання енергії у житлових будинках. Якщо регулярно вимикати прилади з розеток, це може зекономити до $100 на рік. Усе залежить від кількості приладів та їх використання.

Університет штату Колорадо провів експеримент, який показав: комбінований радіо/CD-плеєр/магнітофон постійно споживає 4 Вт незалежно від того, чи він використовується. Якщо відключати його від мережі, можна заощадити у 100 разів більше енергії протягом усього терміну служби пристрою.

Як контролювати резервну потужність

Насамперед треба відключати прилади з розеток. Це може бути проблематично, якщо розетки у незручному місці.

Можна спробувати налаштувати процес вирізування фантомного навантаження автоматично. Можна увімкнути в розетки, а потім однією кнопкою вимикати одразу кілька.

Ще один варіант — таймери для підключення пристроїв до інтелектуальних розеток. Тоді можна встановити час увімкнення телевізора, щоб він підключався тільки тоді, коли ти використовуєш.

Раніше ми розповідали, як економити електроенергію під час приготування їжі.

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