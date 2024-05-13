Економія

Які прилади споживають найменше електроенергії — перелік економних девайсів та “помічників”

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 13 Травня 2024, 16:00
які пристрої споживають найменше електроенергії
Фото: Pexels

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