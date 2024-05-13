Які прилади споживають найменше електроенергії — перелік економних девайсів та “помічників”

Ситуація з генеруванням електроенергії в Україні стала дедалі важчою після масованих обстрілів росіян 8 травня. Зупинили свою роботу дві ГЕС, зруйновані інші великі енергооб’єкти.

Останні декілька днів потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Про це повідомили в Міненерго.

Тому керівник компанії YASNO Сергій Коваленко розповів, які електроприлади споживають найменше електроенергії, а які найбільше.

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Які прилади споживають найменше електроенергії

Перелік приладів, які витрачають найменше електроенергії, має такий вигляд:

пральна машина — 0,7 кВт;

кондиціонер — 0,7 кВт;

мікрохвильова піч — 0,8 кВт;

кавова машина — 1,5 кВт;

електрична духова піч — 1,6 кВт.

Обігрівач, бойлер та пилосос витрачають 2 кВт за годину. Праска, фен та електрочайник споживають — 2,2 кВт.

Найбільші обсяги електроенергії споживає електрична плита — приблизно 3,5 кВт за годину.

Зважаючи на складну ситуацію та значні пошкодження, завдані енергосистемі, в Міненерго просять споживачів зменшити використання енергомістких приладів у пікові години, особливо ввечері з 17:00 до 22:00.

Заклик до промислової галузі — переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Пам’ятай, що розуміння того, які прилади споживають найменше електроенергії, допоможе оптимізувати використання приладів вдома та підтримати тих, хто всіма силами намагається відновити нормальну роботу об’єктів енергетичної інфраструктури.

Також читай про фантомне навантаження — ситуацію, коли приклад вимкнутий, але все одно продовжує споживати енергію тому, що підключений до розетки.

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