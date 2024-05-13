Какие приборы потребляют меньше всего электроэнергии — перечень экономных девайсов и “помощников”

Ситуация с генерированием электроэнергии в Украине стала все труднее после массированных обстрелов россиян 8 мая. Остановили свою работу две ГЭС, разрушены другие крупные энергообъекты.
Последние несколько дней потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Об этом сообщили в Минэнерго.
Поэтому руководитель компании YASNO Сергей Коваленко рассказал, какие электроприборы потребляют меньше электроэнергии, а какие больше.
Список приборов, которые тратят меньше всего электроэнергии, выглядит так:
Обогреватель, бойлер и пылесос тратят 2 кВт в час. Утюг, фен и электрочайник потребляют 2,2 кВт.
Наибольшие объемы электроэнергии потребляет электрическая плита — примерно 3,5 кВт в час.
Наибольшие объемы электроэнергии потребляет электрическая плита — примерно 3,5 кВт в час.
Ввиду сложной ситуации и значительных повреждений, причиненных энергосистеме, в Минэнерго просят потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы, особенно вечером с 17:00 до 22:00.
Призыв для промышленной отрасли — пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.
Помни, что понимание того, какие приборы потребляют меньше электроэнергии, поможет оптимизировать использование приборов дома и поддержать тех, кто всеми силами пытается восстановить нормальную работу объектов энергетической инфраструктуры.
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