Экономия

Какие приборы потребляют меньше всего электроэнергии — перечень экономных девайсов и “помощников”

Ирина Танасийчук, редактор сайта 13 мая 2024, 16:00
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Фото: Pexels

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