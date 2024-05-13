Какие приборы потребляют меньше всего электроэнергии — перечень экономных девайсов и “помощников”

Ситуация с генерированием электроэнергии в Украине стала все труднее после массированных обстрелов россиян 8 мая. Остановили свою работу две ГЭС, разрушены другие крупные энергообъекты.

Последние несколько дней потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Об этом сообщили в Минэнерго.

Поэтому руководитель компании YASNO Сергей Коваленко рассказал, какие электроприборы потребляют меньше электроэнергии, а какие больше.

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Какие приборы потребляют меньше электроэнергии

Список приборов, которые тратят меньше всего электроэнергии, выглядит так:

стиральная машина — 0,7 кВт;

кондиционер — 0,7 кВт;

микроволновая печь — 0,8 кВт;

кофейная машина — 1,5 кВт;

электрическая духовая печь — 1,6 кВт.

Обогреватель, бойлер и пылесос тратят 2 кВт в час. Утюг, фен и электрочайник потребляют 2,2 кВт.

Наибольшие объемы электроэнергии потребляет электрическая плита — примерно 3,5 кВт в час.

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Ввиду сложной ситуации и значительных повреждений, причиненных энергосистеме, в Минэнерго просят потребителей уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы, особенно вечером с 17:00 до 22:00.

Призыв для промышленной отрасли — пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

Помни, что понимание того, какие приборы потребляют меньше электроэнергии, поможет оптимизировать использование приборов дома и поддержать тех, кто всеми силами пытается восстановить нормальную работу объектов энергетической инфраструктуры.

Также читай о фантомной нагрузке — ситуации, когда пример выключен, но все равно продолжает потреблять энергию, потому что подключен к розетке.

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