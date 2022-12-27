Масовані ракетні “салюти” від росіян під ялинку? Чи існує загроза у новорічну ніч — Гуменюк та Ігнат

Українці розуміють, що очікувати від росіян підлого обстрілу у новорічну ніч — цілком логічно, адже окупанти не гребують вбивати саме мирних мешканців вільної України. До того ж це так по-російськи: запускати ракети у домівки, де тихо зібралася вся родина для сімейного святкування.

Ймовірно, такі побоювання українців не є безпідставними. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк та речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповіли, чи можлива масована ракетна атака на Новий рік.

Росіяни зроблять все, щоб зіпсувати українцям свята.

Чи буде ракетний удар на Новий рік?

За словами Наталії Гуменюк, окрім бажання росіян залишити українців без світла та свят, також спостерігається їхня активність.

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— Вони тривалий час не виводили ракетоносії в Чорне море на бойове чергування. Наразі там перебуває три ракетоносії, два з яких — підводні. Таким чином ускладнюється виявлення пуску ракет, але не робить це повністю неможливим.

Гуменюк додала, що ЗСУ фіксують підготовку російської стратегічної та тактичної авіації теж. Разом з тим, речниця наголосила: тактика ворога постійно змінюється, тож це може бути не масована ракетна атака, а комбінована.

Ми пам’ятаємо про чергове постачання нової партії дронів до Росії, тож, ймовірно, вони можуть використати і їх.

Вона також підкреслила, що окупанти трохи змінили тактику і вже не використовують іранські БПЛА так часто, як раніше.

Росіяни завдяки дронам-камікадзе виявляють ППО — саме на це спрямована перша хвиля запусків, а потім вже йде наступна — ударна хвиля.

— Саме тому ми постійно просимо громадян не розголошувати, коли та де саме спрацювала система ППО. Уже навіть діти можуть розпізнати за звуком, де спрацювали наші, а де — окупанти, тож такі повідомлення лише коригують удари ворога, — наголошує Гуменюк.

Також вона каже, що українцям варто бути готовими не лише до масованих чи комбінованих атак, а й до того, що на усунення наслідків може піти багато часу. Тож варто запастися харчами, водою та підготуватися до відсутності електроенергії.

Ймовірність ракетного удару у новорічну ніч: Ігнат

Речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат каже, що постійна присутність ворожих кораблів та авіації “напоготові” є загрозою для України. Після подій в Енгельсі російські літаки уже передислокувалися на інші аеродроми, а їхня тактична авіація навіть зменшила свою діяльність.

Але Ігнат припускає, що росіяни не покидають своїх планів щодо ударів саме в новорічну ніч та на свята в Україні. Тож готуватися потрібно постійно: і не тому, що у ворога знову квітла бавовна, а тому, що окупанти досі намагаються захопити територію суверенної країни.

І ППО, і зенітні війська, і всі ЗСУ робитимуть свою роботу в новорічну ніч так само, як роблять її щодобово. Можливо, ще більш бадьоро, бо ближче до перемоги, — наголосив Ігнат.

Окрім правил безпеки в Україні під час повітряної тривоги, варто згадати й про правила воєнного стану. Дізнайся про комендантську годину на Новий рік в регіонах та до котрої українці зможуть святкувати — у нашому матеріалі.

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